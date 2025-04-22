Впервые на Сергеевском водохранилище наблюдается третья волна паводка. Пик в Петропавловске ожидается 28-30 апреля. О паводковой обстановке сообщил глава Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

В связи с поднятием уровня воды в реке Есиль происходит выход воды в пойму, это ежегодное явление. Сейчас вода зашла на дачные участки в районе Заречный и Речпорт. Люди там не живут. Выставлены посты ДЧС и ДП.

На особом контроле находится ситуация в микрорайонах Подгора и Кожевенный, ведётся постоянный мониторинг обстановки в сёлах Тепличное и Прибрежное Кызылжарского района.

"Мы продолжаем держать ситуацию на постоянном контроле, до полного завершения паводка. Основным приоритетом для нас остаются сохранение жизни и имущества граждан. Призываю все службы оставаться в состоянии полной готовности и оперативно реагировать на изменения паводковой ситуации", - отметил глава региона.

В находящемся в низменности поймы реки Есиль посёлке Заречный построены шесть многоэтажных и 90 частных домов, а также средняя школа №13 и исправительное учреждение. Для обеспечения безопасности жителей и защиты их имущества от паводка решено переселить жителей Заречного. Для этих целей строят две многоэтажки на 90 и 72 квартиры. Также будут возведены новое исправительное учреждение и школа в микрорайоне Копай на 600 мест.