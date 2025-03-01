Казахстанские спортсмены взошли на пик Килиманджаро в честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, накануне 1 марта – Дня благодарности и дня образования АНК, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе АНК, команда спортсменов совершила восхождение 26 февраля при поддержке Федерации альпинизма во главе с заслуженным мастером спорта Максутом Жумаевым.

26 февраля

"Подъём был нелёгкий, трудности сказались на скорости восхождения, но вместе казахстанская команда, в которую вошли представители разных этносов, олицетворяяя единство, дружбу, несокрушимую волю народа Казахстана, сумела дойти до вершины Килиманджаро. На пике, несмотря на сильный ветер и недостаток кислорода, прославленные альпинисты подняли Государственный флаг Республики Казахстан и флаг Ассамблеи", — говорится в сообщении.



Килиманджаро входит в семёрку высочайших вершин мира, самой высокой в Африке, а также самой высокой отдельно стоящей горой в мире. Высота Ухуру, высочайшая точка пика, составляет 5 895 метров над уровнем моря.

Максут Жумаев – альпинист, покоривший все 14 восьмитысячников мира. Это 12-й альпинист в мире, кто сумел взойти на них, не пользуясь дополнительным кислородом.