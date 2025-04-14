В Алматы скончался известный пианист Олег Переверзев. Ему было 45 лет, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся в соцсетях сообщил композитор Алим Заиров.

"11 апреля не стало Олега Переверзева. В Алматы нашёлся племянник Олега, который начал заниматься всеми сопутствующими моментами в свете этой трагедии. О дате и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно", - написал Заиров.

Переверзев - пианист, импровизатор, композитор. Окончил Казахскую национальную консерваторию и аспирантуру при ней по классу фортепиано. Стажировался в Высшей школе музыки и театра (Ганновер, Германия).

Победитель шоу "Я могу" (Москва, 2017), рекордсмен России по игре на фортепиано, приглашённый участник Britain's Got Talent-8 (Лондон, 2014), лауреат международных фестивалей "Шабыт" (Астана 1999-2000 годы), стипендиат посольства Германии, обладатель премии Союза молодёжи "Серпер" (2005). "За высокий уровень профессионализма и исполнительского искусства, пропаганду произведений композиторов Казахстана".