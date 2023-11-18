Pfizer запустит производство пневмококковой вакцины в Казахстане

Американский фармгигант Pfizer обязуется взять на себя организацию контрактного производства инновационной вакцины на территории Казахстана и поставлять 20-валентную пневмококковую конъюгированную вакцины в страну в течение 10 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, об этом стало известно на полях VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям с участием премьер-министра РК Алихана Смаилова, где состоялось подписание долгосрочного договора между Единым дистрибьютором "СК-Фармация" и международной биофармацевтической компанией Pfizer.

Вакцина будет закупаться Единым дистрибьютором, который с 2009 года выступает организатором централизованного закупа лекарственных средств, приобретаемых за счет средств государственного бюджета для дальнейшей передачи организациям здравоохранения. На подписание документа в Казахстан прибыл региональный Президент компании в регионе Ближний Восток, Россия и Африка (MERA) Патрик ван дер Лоо.

Казахстан стал первой страной в Евразийском регионе и странах Центральной Азии, где Pfizer планирует наладить контрактное производство инновационной вакцины.

"Вакцинация против пневмококковой инфекции входит в Национальный календарь профилактических прививок Казахстана с 2010 года. До начала массовой иммунизации пневмония была одной из лидирующих причин смертности детей до 1 года в стране. Введение вакцинации в Национальный календарь позволило более чем в 2,5 раза снизить уровень летальности среди детей этой возрастной группы", — отметили в Минздраве РК.

Вторым крупным событием стало подписание долгосрочного договора поставки оригинальных запатентованных лекарственных средств между швейцарской компанией F. Hoffmann-La Roche Ltd, Единым дистрибьютором ТОО "СК-Фармация", АО "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика" (Нобел АФФ) и Казахстанским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии (КазНИИОиР) на основании Соглашения о локализации, подписанного 1 декабря 2022 года между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и компанией Roche.

Официальное подписание Долгосрочного договора прошло в рамках ключевого инвестиционного события в стране – Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Roche обязалась обеспечить передачу передовых технологий и ноу-хау для местного производства трех биотехнологических лекарственных препаратов на основе контрактного производства и последующей поставки оригинальных запатентованных лекарственных средств со стороны локального партнера на основании Долгосрочного договора. Этот важный шаг поможет снизить стоимость и увеличить доступность высококачественных лекарственных препаратов. Сотрудничество КазНИИОиР и компании Roche обеспечит доступность инновационных противоопухолевых препаратов для онкологических пациентов.

Сотрудничество с мировым фармгигантом Roche принесет в Казахстан не только новые технологии, а целую свою философию здоровья.

"Философия здоровья представляет собой комплексный подход к пониманию и достижению здоровья. Сегодня мы видим галопирующий рост технологий, которые меняют практику оказания медицинской помощи, систему здравоохранения и мир в целом. На сегодняшний день помимо локализации производства, компания намерена продолжать сотрудничество и вести ряд совместных проектов в стране. К примеру, на базе Школы Медицины Назарбаев Университета был создан инновационный тренинг центр по лабораторной диагностике в рамках Соглашения по локализации, подписанного между Министерством здравоохранения РК и Roche. Компания планирует бесплатно снабжать данный тренинг центр реагентами. Учебно-инновационная программа в учебном центре направлена на комплексное повышение квалификации и обучение специалистов со всего Казахстана", — рассказали в ведомстве.

Так, Roche оказывает содействие по внедрению новых методов диагностики для проведения исследовательских проектов. Это способствует укреплению лабораторной инфраструктуры Казахстана и обеспечению ее соответствия международным стандартам. Кроме того, даст толчок развитию медико-фармацевтических кластеров в стране, создание которых было инициировано Единым дистрибьютором.

Помимо этого, Roche совместно с КазНИИОиР проводит скрининги, что позволяет выявить сделать раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Подписание долгосрочного договора отмечает важный шаг в развитии медицины и борьбе с онкологическими заболеваниями в РК, открывает новые перспективы для пациентов и специалистов в области онкологии в Казахстане, призывая к открытиям и инновациям в медицинской сфере, что в целом положительно отразится на качестве жизни пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.