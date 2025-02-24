Певцу из Казахстана запретили въезд в Латвию без объяснения причин
Латвийские власти объявили исполнителя хита "Дарите женщинам цветы" персоной non grata.
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Известный казахстанский певец Жандаурен Аблаев, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, столкнулся с неожиданными проблемами. Власти Латвии внесли его в список нежелательных лиц и запретили въезд в страну на неопределённый срок, передаёт BaigeNews.kz.
Решение приняла министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сославшись на статью 61 Закона об иммиграции. Однако никаких разъяснений или причин не последовало. Из-за этого под вопросом оказался концерт певца в Даугавпилсе, запланированный на 9 марта.
20-летний Jazzdauren приобрёл популярность благодаря хитам "Дарите женщинам цветы" и "Песни на кассете".
Особенно тепло его творчество приняли в России, где он активно выступает в медиа и шоу-программах.
Запрет вызвал резонанс в соцсетях. Фанаты недоумевают, что могло стать причиной такого решения, и требуют объяснений.
Сам артист пока не прокомментировал ситуацию.
Отменит ли он концерт или найдёт выход из положения – остаётся неизвестным.
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