Известный казахстанский певец Жандаурен Аблаев, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, столкнулся с неожиданными проблемами. Власти Латвии внесли его в список нежелательных лиц и запретили въезд в страну на неопределённый срок, передаёт BaigeNews.kz.

Решение приняла министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сославшись на статью 61 Закона об иммиграции. Однако никаких разъяснений или причин не последовало. Из-за этого под вопросом оказался концерт певца в Даугавпилсе, запланированный на 9 марта.

20-летний Jazzdauren приобрёл популярность благодаря хитам "Дарите женщинам цветы" и "Песни на кассете".

Особенно тепло его творчество приняли в России, где он активно выступает в медиа и шоу-программах.

Запрет вызвал резонанс в соцсетях. Фанаты недоумевают, что могло стать причиной такого решения, и требуют объяснений.

Сам артист пока не прокомментировал ситуацию.

Отменит ли он концерт или найдёт выход из положения – остаётся неизвестным.