Певца из Актау пригласили на популярное российское шоу

Певец Артур Капишев из Актау принял участие в съёмке программы "Привет, Андрей", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Поводом для приглашения певца стала его песня "Улетай". На сегодня видеоклип на платформе YouTube просмотрели более 85 миллионов пользователей. Сам трек набрал свыше 150 миллионов прослушиваний.

"Мне посчастливилось познакомиться и пообщаться с Андреем Малаховым. Он очень простой, приятный и очень душевный мужчина. Моя бабушка очень большая его фанатка. Он передал ей привет", – рассказал певец.

Дата выпуска телепередачи в эфир пока неизвестна.