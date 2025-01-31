Певца Алмаса Кишкенбаева доставили в полицию по делу о приставаниях
Защитить права просит несовершеннолетний.
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Эстрадного исполнителя Алмаса Кишкенбаева доставили в полицию по заявлению о приставании к несовершеннолетнему, передаёт BaigeNews.kz.
В Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появилась информация о том, что заявление на 39-летнего певца написал отец 17-летнего парня, работающего курьером.
В публикации сказано, что вечером 30 января парень доставил пиво по указанному адресу. Тот, кто сделал заказ, забрал алкоголь и "зачем-то предложил подростку выпить его вместе", а после пристал к курьеру.
Вернувшись домой, подросток обо всём рассказал отцу, а тот сообщил в полицию.
"По заявлению отца о приставании к его несовершеннолетнему сыну проводится проверка. В полицию для выяснения всех обстоятельств доставлен гражданин К", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
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