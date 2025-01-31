Эстрадного исполнителя Алмаса Кишкенбаева доставили в полицию по заявлению о приставании к несовершеннолетнему, передаёт BaigeNews.kz.

В Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появилась информация о том, что заявление на 39-летнего певца написал отец 17-летнего парня, работающего курьером.

В публикации сказано, что вечером 30 января парень доставил пиво по указанному адресу. Тот, кто сделал заказ, забрал алкоголь и "зачем-то предложил подростку выпить его вместе", а после пристал к курьеру.

Вернувшись домой, подросток обо всём рассказал отцу, а тот сообщил в полицию.