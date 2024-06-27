Певицу Алсу не развели с мужем

Состоялось заседание по бракоразводному процессу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Паре дали время на примирение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

"Суд отложил рассмотрение на два месяца, обе стороны подали ходатайства об отложении для примирения", - рассказал журналистам представитель бизнесмена Яна Абрамова Денис Архипов. Он уточнил, что его доверитель рассчитывает на примирение и хочет сохранить свою семью.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Следующее назначено на 27 августа.

Певица значится в деле истцом, развод осуществляется через суд, так как у супругов есть несовершеннолетние дети.

Алсу отмечает День рождения 27 июня. В Instagram она выложила пост, в котором отметила, что теперь по-настоящему понимает фразу "В ** лет жизнь только начинается!"

"Сегодня мой день рождения! Рядом со мной моя семья - Сафина, Микелла и Рафаэльчик. Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое её мгновение. Ни о чём не жалею - каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несёт определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели. Я не боюсь мечтать. Впереди много интересного! По-настоящему теперь понимаю фразу " В ** лет жизнь только начинается!" - написала артистка.