Певица Валерия рассказала о чудесном похудении Пригожина
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Российский продюсер Иосиф Пригожин похудел на 11 килограммов, рассказала его супруга, певица Валерия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на WomanHit.ru.
ПО словам жены продюссера, Иосиф похудел наспор.
"Диета мужа — это не мое влияние, он поспорил со своим другом, что похудеет на 20 килограммов. Уже 11 позади. Дедлайн 31 декабря. Я его, конечно, поддерживаю: "Давай с тобой разгрузочный день устроим, я за компанию". Или он приходит домой, спрашивает меня: "Что мне сейчас съесть?" Я стараюсь его не соблазнять. Спор был на деньги, эффективный метод. Со мной он, кстати, не спорит никогда — я все равно буду права", — смеется певица.
Фото: starhit.ru
Она также призналась, что муж её не ревнует.
"Иосиф не ревнует, когда мне дарят подарки. Он же понимает, да и ему приятно, когда мною восхищаются, когда мне говорят комплименты. Я настолько надежно замужем, я никогда в жизни не давала ни малейшего повода для ревности. Ну во всяком случае, муж никак не проявляет свою ревность. Может, и ревнует, но я об этом не слышала", — призналась Валерия.
Напомним, ранее в интервью журналистам она призналась, при каких условиях развелась бы с супругом.