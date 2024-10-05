Певица Валерия рассказала о чудесном похудении Пригожина

Российский продюсер Иосиф Пригожин похудел на 11 килограммов, рассказала его супруга, певица Валерия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на WomanHit.ru.

ПО словам жены продюссера, Иосиф похудел наспор.

"Диета мужа — это не мое влияние, он поспорил со своим другом, что похудеет на 20 килограммов. Уже 11 позади. Дедлайн 31 декабря. Я его, конечно, поддерживаю: "Давай с тобой разгрузочный день устроим, я за компанию". Или он приходит домой, спрашивает меня: "Что мне сейчас съесть?" Я стараюсь его не соблазнять. Спор был на деньги, эффективный метод. Со мной он, кстати, не спорит никогда — я все равно буду права", — смеется певица.

Фото: starhit.ru

Она также призналась, что муж её не ревнует.

"Иосиф не ревнует, когда мне дарят подарки. Он же понимает, да и ему приятно, когда мною восхищаются, когда мне говорят комплименты. Я настолько надежно замужем, я никогда в жизни не давала ни малейшего повода для ревности. Ну во всяком случае, муж никак не проявляет свою ревность. Может, и ревнует, но я об этом не слышала", — призналась Валерия.

Напомним, ранее в интервью журналистам она призналась, при каких условиях развелась бы с супругом.