  • 21 Февраля, 03:41
  • BAIGENEWS

Певица Валерия готовит к выпуску последний альбом в карьере

Об этом заявил её супруг и продюсер.

Сегодня, 03:15
АВТОР
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instagram.com/valeriya Сегодня, 03:15
Сегодня, 03:15
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Фото: instagram.com/valeriya

Следующий альбом народной артистки России Валерии станет последним в её карьере. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказал её супруг, продюсер Иосиф Пригожин, передаёт BaigeNews.kz.

Он уточнил, что новая студийная работа певицы будет называться "Исцелю" и состоять из 14 композиций. Альбом увидит свет 11 апреля.

"Больше альбомы Валерия выпускать не будет. Следовательно, потихонечку ближайшие там, наверное, три года она даст в какой-то момент последний концерт", – сказал Пригожин.

По его словам, решение об уходе со сцены принято самой исполнительницей. Сначала она хотела сделать это в период пандемии COVID-19, но тогда приняла решение остаться.

В апреле Валерии исполнится 57 лет. На сцене она с 1985 года.

 

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