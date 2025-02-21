Следующий альбом народной артистки России Валерии станет последним в её карьере. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказал её супруг, продюсер Иосиф Пригожин, передаёт BaigeNews.kz.

Он уточнил, что новая студийная работа певицы будет называться "Исцелю" и состоять из 14 композиций. Альбом увидит свет 11 апреля.