  • 2 Августа, 07:37
  • BAIGENEWS

Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой

Сегодня, 06:55
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Instagram / keti_one_official Сегодня, 06:55
Сегодня, 06:55
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Фото: Instagram / keti_one_official

Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото ножек новорождённой дочки.

"31 июля 2024. Николь", – написала певица под фото. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Для Топурии это второй ребёнок, рождённый в браке с предпринимателем Львом Деньговым. У певицы также есть девятилетняя дочь от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.

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