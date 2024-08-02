Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой
Сегодня, 06:55
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Сегодня, 06:55Сегодня, 06:55
95Фото: Instagram / keti_one_official
Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой, передаёт BaigeNews.kz.
На своей странице в Instagram она опубликовала фото ножек новорождённой дочки.
"31 июля 2024. Николь", – написала певица под фото.
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Для Топурии это второй ребёнок, рождённый в браке с предпринимателем Львом Деньговым. У певицы также есть девятилетняя дочь от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.
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