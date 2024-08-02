Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото ножек новорождённой дочки.

"31 июля 2024. Николь", – написала певица под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Для Топурии это второй ребёнок, рождённый в браке с предпринимателем Львом Деньговым. У певицы также есть девятилетняя дочь от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.