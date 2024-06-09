Певица Глюк'оZа прокомментировала беременность 17-летней дочери

Старшая дочь Лидия пошла по стопам звездной мамы и уже в 17 лет не просто выступает под псевдонимом Ray, но и активно занимается личной жизнью. В Сети то и дело появляются слухи о том, что бунтарка ждёт ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Впрочем, Наталья Чистякова-Ионова не торопится им верить, да и к беременности подрастающей дочери относится спокойно. Артистка признается, что уже готова сменить статус и в 38 лет обзавестись внуками.

"Сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна. Конечно, я была бы счастлива быть бабушкой. Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какой буду бабушкой. Но мне кажется, что рановато. Все должно быть постепенно", — заверила звезда в шоу "Сплетни-шейкер" на "МУЗ-ТВ".

Стоит отметить, еще в конце марта Лидия призналась в любви своему бойфренду в честь годовщины. По ее словам, молодой человек был всегда рядом и готов был поддержать во всех начинаниях.

"Я так благодарна всем факторам, которые в свое время сошлись воедино, за то, что мы вместе, за счастье, которое мне дарит твое присутствие. Спасибо тебе большое, что ты рядом и так меня поддерживаешь, за то, что ты принимаешь мои странности. Спасибо, что готов приехать посмотреть на мое выступление с другого конца Москвы и готов быть рядом в трудные минуты, мгновения. Спасибо за дни, когда мы просто лежим в кроватке и ничего не делаем, наслаждаясь присутствием друг друга. Я уже не представляю свою жизнь без тебя. Очень сильно тебя люблю. Ты лучшее, что со мной случилось", — обращалась именитая наследница к избраннику.

Ранее Лидия твердо решила оставить школу ради карьеры артистки. Девочка перешла на домашнее обучение и заявила, что может сдать ЕГЭ в любое время, а пока она намерена записывать музыку и прокладывать дорожку к славе.