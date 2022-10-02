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instagram/erke_esmahan Сегодня, 11:58
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Фото: instagram/erke_esmahan

Певица Ерке Эсмахан исполнила свою детскую мечту

Казахстанская певица и актриса Ерке Эсмахан написала на своей странице в Instagram о том, что ей удалось осуществить детскую мечту, передаёт BaigeNews.kz.

Она опубликовала своё фото на фоне Эйфелевой башни.

 
 
 
 
 
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Публикация от Erke Esmahan (@erke_esmahan)

"Увидеть Париж было моей детской мечтой. Этой осенью Аллах исполнил мою мечту. Здесь еще красивее, чем я думала. Париж – город любви", – написала Ерке.

Ерке Эсмахан начала выступать с 2009 года в составе группы "Инкар", в 2015 году этот творческий коллектив и начала сольную карьеру. 

Широкая известность к певице пришла после публикации в 2015 году видеоклипа на совместную с Торегали Тореали песню "Алло". Клип получил миллион просмотров на YouTube за 17 дней и более 50 миллионов просмотров.

В 2017 году популярным стал клип на песню "Қайда?" в исполнении Ерке Есмахан, а через год она сыграла главную роль в романтической комедии под названием "Кафе "Махаббат", в которой сама же и была генеральным продюссером.

 

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#шоу-бизнес
Журналист
Сегодня, 11:58
46
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