Певец Торегали Тореали вышел на свободу

Фото: instagram.com/toregalitoreali

Об этом в соцсетях написала адвокат артиста Эльнура Кишкенебаева.

Популярный эстрадный артист Торегали Тореали освободился после отбытия административного наказания, передаёт Baigenews.kz.

"Торегали вышел на свободу. Большое спасибо пользователям, которые поддержали и защитили его! Все хорошо, спасибо за беспокойство!" - написала в соцсетях адвокат певца.

Адвокат артиста добавила, что сейчас Тореали отправился домой.

Ранее суд установил, что 14 июня певец управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и не выполнил законные требования патрульных об остановке транспортного средства. Торегали Тореали признали виновным. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет, а затем ещё на трое суток.