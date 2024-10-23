Петропавловца осудили за избиение жены
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В июле в полицию обратилась жительница Петропавловска, которой 37-летний супруг, находясь в состоянии опьянения, нанес удары по голове, плечам и бедрам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере семейного быта.
Участковые инспекторы полиции собрали материал, по которому было возбуждено уголовное дело. Суд определил мужчине наказание в виде 25-ти суток ареста и установление особых требований к поведению.
Сотрудники полиции напоминают, что с 16-го июня текущего года вступили в силу законодательные изменения, направленные на обеспечение прав женщин и безопасности детей. В частности, были перенесены в уголовный кодекс такие составы правонарушений, как умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Теперь любое рукоприкладство влечет уголовную ответственность.
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