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Петропавловску грозит мусорный коллапс
По словам казахстанских специалистов, улучшением экологической обстановки в стране не занимались долгие годы. Как следствие – на официальных полигонах республики на весну прошлого года было скоплено более 45 миллионов тонн мусора. Разумеется, в учёт не взяли отходы, гниющие на стихийных свалках. Но проблема выглядит значительнее и опаснее, если оперировать не только цифрами, а рассматривать её локально: в отдельно взятой области, городе, населённом пункте. Так, корреспондент BaigeNews.kz решил рассказать о том, как самый северный город страны – Петропавловск ещё не утонул в грязи, и проиграна ли там война с мусором.
Проблема стихийных свалок для Казахстана – государственного уровня. Два года назад в министерстве экологии заявили: только по официальным данным в стране 7 400 свалок твердых бытовых отходов. Вновь отчитались спустя год: в 2022-ом количество стихийных мусорных полигонов удалось сократить до 2 700. Однако есть одно НО: речь идет о свалках, которые удалось обнаружить проверяющим, а практика показала, что на самом деле Казахстан просто завален отходами.
Космический мониторинг территории страны определил ежегодное образование мусора в объеме 4,5 млн тонн. Так что пока в борьбе с отходами человеческой жизнедеятельности Казахстан проигрывает.
Помогает ему в этом Северный Казахстан – один из самых небольших регионов страны, но при этом лидирующий по количеству несанкционированных мусорных полигонов.
"По области у нас 454 условно организованных мест для размещения отходов. Из них на 339 разработаны государственные акты на землю с целевым назначением свалки либо полигоны ТБО. Остальные не имеют. Из этих 454 только 12 имеют экологическую документацию, они считаются организованными свалками. Здесь надо подходить комплексно. Образование стихийных свалок почему происходит? Потому что у нас в области очень малое количество организованных полигонов ТБО. В Петропавловске два полигона. Остальные 10 - в районах области", - пояснил руководитель департамента экологии по СКО Азамат Бектасов.
Выявляет стихийные свалки не только космический мониторинг. Мобильная группа в составе специалистов по экологии, полицейских, общественности и представителей управления природных ресурсов выезжает на рейды и фиксирует незаконное размещение мусора, а затем пытается убрать свалки.
"Қазақстан Ғарыш Сапары предоставляет нам снимки с 2019 года. Идет тенденция снижения по количеству несанкционированных свалок. Если в 2020-м было более 600 таких, спустя год их стало более 350, в прошлом - уже 233. В 2020 году согласовали и утвердили "Дорожную карту" по комплексному решению экологических проблем. Предусмотрено строительство новых 9 полигонов ТБО в райцентрах области. Составлены сметные документации, необходимые экспертизы пройдены. Теперь финансирование – самое главное", - ответил Бектасов.
И вот с этим главным как раз вся загвоздка: такими суммами регион не располагает. Среди девяти проектов стоимость некоторых может ограничиться 900 тысячами долларов, есть и подороже – за два миллиона. Все потому, что в Казахстане нет типовых норм для полигонов ТБО, поэтому суммы напрямую зависят от частных решений: какую задействовать площадь, оборудование и технику.
"К полигону есть санитарно-эпидемиологические требования. Здесь должно быть в первую очередь ограждение со всех сторон, чтобы улавливать мелкую фракцию мусора, весовая, КПП, дозиметрический контроль, дезинфицирующая ванная, карты. Должны быть наблюдательные скважины грунтовых вод — это обязательно: перемещение воды грунтовых вод должно мониториться, нет ли воздействия на подземные воды", - уточнили в областном департаменте экологии.
К слову, на первый квартал 2022 года в стране насчитывалось 3 005 полигонов ТБО, из которых экологическим и санитарным нормам соответствовали всего 635 или 21 процент. В Петропавловске, например, действуют два полигона, самый большой и основной из них уже несколько лет работает не за, а вопреки. К счастью, кадры не могут передать аромат, который распространяется на десятки километров вокруг.
"Мы видим, что площади их расширяются. Увеличение с 2002 по 2020 год составило 329 процентов. В первую очередь туда поставляются неразрешенные материалы бытовых отходов: полиэтилен, деревообрабатывающие, металлические. Они все по законодательству должны на первом этапе, когда их уже туда везут, проходить сортировку. Отдельно весь материал и уже то, что остается вывозить на полигон, там хоронят его, так называется. К сожалению, это не работает", - рассказал руководитель филиала Первого антикоррупционного медиацентра по СКО Руслан Асаубаев.
Основная проблема кроется в несоблюдении технологии складирования отходов: мусор не уплотняют и не скрывают под инертным материалом. Поэтому свалки часто горят. Страдают от этого в основном жители двух ближайших микрорайонов города - Рабочий поселок и Береке. Неприятный запах, гарь и дым укутывает их моментально. Однако регулярные проверки и штрафы проблему не решают.
"В истории нашего города был один случай, когда суд приостановил деятельность полигона, и город просто на просто встал. Это была социальная бомба. И некуда деваться. Опять разрешили. И опять мы столкнулись с такой же проблемой, что суд не может принять это решение, потому что понимает, что будет. Экологи требуют, штраф наложили 252 тысячи, его выплачивают и дальше продолжают работать. Он просит финансирование около миллиарда тенге, если не больше, от города Петропавловск, под низкие проценты. Но у города нет таких денег", - констатирует в Асаубаев.
Но, похоже, деньги искать все равно придется: уже в 2024 году у полигона завершается разрешение на эмиссию в окружающую среду, а продлевать его в местной администрации не собираются.
В ЖКХ уверяют, что ведутся поиски инвесторов по строительству мусоросжигательного и мусороперерабатывающего завода. Однако конкретики нет.
В начале весны на одном из заседаний аким города Руслан Анбаев пояснил, что полигон ищут. Глава региона, узнав о надвигающейся мусорной проблеме, попросил ускориться. К чему приведут поиски, пока не известно.
Общественники же оптимизма местной власти не разделяют, ведь найти подходящий земельный участок не так легко. Он должен подходить под несколько требований: находиться в 15 км от жилой зоны, в 1 000 метрах от лесов, водных объектов, сельхозполей. Учитывая, что северный регион лесной и озерный, найти такое место будет максимально сложно. Экологи вынуждены признать, что если местные власти не успеют организовать новый полигон, что вывозиться отходы будут, как и прежде на старый полигон и с прежними нарушениями.
"Он уже заполнен практически на 80 процентов. Для, чтобы понятнее людям объяснить, представим это так: если каждому человеку по 10 соток выдать, как по закону положено, то территория свалки равна площади, предоставленной 1 415 людям. Сегодня у нас большая проблема стоит именно с тем, чтобы найти такую площадь", - считает Руслан Асаубаев.
Однако без субсидирования перспективы роста остаются призрачными. Зато планы по развитию – грандиозные. К 2050 году в стране планируют довести долю перерабатываемого мусора до 50 процентов. Пока же большая его часть остается на полигонах и не подлежит переработке.
Но переработчики вторсырья уверены, что конкретного решения в стране так и не будет принято: оно просто не нужно - у девятой по площади страны в мире, просто не может быть проблем с местом для хранения мусора.
"Если в этом деле будет экономическая выгода, то, я вас уверяю, дайте людям 3-4 года – отходы не будут попадать на свалку. По крайней мере существенная ее часть. Потому что сейчас основная концепция мировых трендов заключается не в том, чтобы бороться с полигонами, это борьба с симптомами. Тренд заключается в том, чтобы возложить ответственность на производителей таких отходов, на упреждение работать. Страна у нас большая, площадей много. Пока есть куда сваливать, проблема остро не встает. Если увеличить производственные мощности, то это решит проблему как минимум на половину", - пояснил заместитель генерального директора мусороперерабатывающего предприятия Даурен Катранов.
Но пока Казахстан идет по пути наименьшего сопротивления. Этот микрорайон на окраине Петропавловска называется "Рабочий поселок", но знаменит он не своими трудовыми подвигами, а всем ненавистным мусорным оврагом. Сейчас живописность местности открывает тающий снег. Здесь даже зимой понятно, в каких целях используют эту территорию местные жители.
"Поставили бочки. То, что не могут в бочок положить, людям куда траву эту девать? Кладут рядом. А она как лежала, так и лежит. Ее никто не убирает, не забирает. Бочков вообще не хватает, категорически", - говорит житель Петропавловска Денис Рахимьянов.
"35 лет живу здесь. Кидали просто здесь и все, в овраг скидывали. С той стороны пройдите и увидите, что загажено и заброшено. Это санитарная зона здесь, попадает все в Ишим. В Прибрежном оттуда берут воду и горводоканал качает", - дополняет беседу его сосед Павел Волков.
Вся надежда в Казахстане на новый экологический кодекс – там впервые за годы независимости страны полностью расписана классификация по каждому виду отходов: как хранить и как утилизировать. А еще обозначена зона персональной ответственности всех участников рынка – от министерства экологии до чиновников на местах. Осталось дело за малым: все это воплотить в жизнь.
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