Петропавловск обеспечен водой — Роман Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проинспектировал восстановительные работы насосной станции второго подъема ТОО "Кызылжар Су", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

После выхода из строя станции первого подъема первый вице-премьер поручил завершить установку нового насоса и обеспечить город Петропавловск водой в ночь на 14 апреля.

"Вода пошла во все районы города после 00:00 часов. Резервный источник накопил достаточные объемы и запущен в работу. Подача водоснабжения будет бесперебойной. Качество воды и наличие коагулянтов обеспечены", — сказал Роман Скляр.

Он подчеркнул, что все работы на местах будут проводиться круглые сутки.

Ранее Роман Скляр поручил усилить контроль за качеством питьевой воды в Петропавловске.

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