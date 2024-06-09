Петицию против пропаганды ЛГБТ рассмотрят в Казахстане

Опубликованная на официальном портале E-Petition.kz петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

"Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в 50 000 подписей, Министерство культуры и информации РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства.