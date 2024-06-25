Петицию о запрете азартных игр для госслужащих и военных одобрили в Казахстане

В Казахстане рассмотрели и одобрили петицию о запрете чиновникам и военным участвовать в азартных играх, передаёт BaigeNews.kz.

Автором инициативы выступил руководитель РОО "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.

При министерстве туризма и спорта была создана рабочая группа по обсуждению изложенных в петиции вопросов. В её состав вошли депутаты парламента, инициатор петиции, гражданские активисты, представители заинтересованных государственных органов и общественных объединений в сферах игорного бизнеса и лотерейной деятельности (всего 27 человек).

Подавляющее большинство членов рабочей группы поддержали петицию. Против выступили два представителя ассоциации букмекерских контор и казино.

"Анализ международного опыта показывает, что запрет на участие представителей власти в азартных играх является распространённым явлением. В США в соответствии с Кодексом федерального регулирования государственным служащим запрещено участие и проведение любых азартных игр. В Португалии воспрещён вход в казино посетителей в военной форме. Судьи и дипломаты имеют право находиться в помещении казино, но не имеют права принимать участие в играх, даже если это будет осуществляться опосредованно через другое лицо. В Бельгии установлен запрет на участие в азартных играх юристов, нотариусов, военнослужащих, полицейских и всех категорий государственных и муниципальных служащих. В Сингапуре сотрудникам полиции запрещено посещать игорные заведения во время службы за исключением случаев, связанных с исполнением своих должностных обязанностей", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что введение запрета для госслужащих, военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных и специальных органов требует внесения изменений в национальное законодательство.

Нормы о введении ограничений для сотрудников государственных органов и военных в участии в азартных играх и пари предусмотрены в инициированном депутатами Мажилиса Парламента проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".

Проектом закона предусмотрены следующие новеллы:

статья 12 Закона "О противодействии коррупции" дополняется новым антикоррупционным ограничением в виде запрета на участие в азартных играх и пари; статья 80 Закона "О правоохранительной службе" дополнятся новым основанием для увольнения сотрудника в виде нарушения предусмотренных законодательством антикоррупционных ограничений; статья 51 Закона "О специальных государственных органах Республики Казахстан" и статья 26 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" дополняются основанием для увольнения сотрудника по отрицательным мотивам за участие в пари.

"Запрет установлен не в отношении конкретных физических лиц, а в отношении категории граждан – государственных служащих. Соответственно, у чиновника всегда остаётся выбор продолжить работу или уволиться и беспрепятственно играть в азартные игры. Вкупе эти меры направлены на исключение возможности участия в азартных играх и пари сотрудников государственных органов и военнослужащих. Петиция придала мощный импульс рассмотрению проекта закона в парламенте и подтвердила запрос общества на предусмотренные в нем нормы. Подавляющим большинством голосов членов рабочей группы принято решение о полном удовлетворении петиции", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, лудомания является одной из самых актуальных социальных проблем казахстанского общества. Порядка 350 тысяч наших граждан увлекаются азартными играми и спортивными ставками. С марта 2024 года около 130 тысяч человек ограничили себя от азартных игр и пари посредством сервиса в приложении eGovmobile. По итогам 2023 года объём легального букмекерского рынка достиг 1,2 трлн тенге.

"Увлечение азартными играми зачастую порождает долги и делает человека уязвимым для подкупа и манипуляции. Что безусловно является угрозой для национальной безопасности страны, когда речь идёт о государственных служащих, военных и сотрудниках спецслужб. К примеру, в 2022 году по итогам проведённой прокуратурой Алматинской области проверки установлено, что порядка 300 госслужащих и военных проиграли в казино 507 млн тенге. Много вопросов вызывает происхождение этих средств. В марте 2024 года в Актобе осуждён военнослужащий, проигравший в букмекерской конторе 23 млн тенге, украденных из бюджета. Такие случаи фиксируются очень часто, но не всегда подвергаются огласке", - сказано в заявлении.

Министерство с учётом практически единогласной рекомендации рабочей группы поддерживает петицию и считает необходимым удовлетворить её в полном объёме.

В случае несогласия с принятым решением в соответствии со статьёй 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК граждане праве обжаловать административный акт в досудебном порядке.