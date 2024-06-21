Петицию о смене часового пояса начали рассматривать в РК: что говорят эксперты

В Минторговли и интеграции РК прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции о смене часового пояса, передаёт BaigeNews.kz.

В состав группы вошли депутаты парламента, инициатор петиции, представители общественных объединений и экспертного сообщества, министерств здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, ЧС, труда и социальной защиты, торговли и интеграции и других госорганов.

На заседании выступили все представители стороны автора петиции. В частности, член Общественного совета Алматы Асет Наурызбаев назвал две основные причины набора петицией 50 тысяч голосов.

"Первое – это нарушение циркадных ритмов, в такой большой стране как наша один общий часовой пояс не может быть приближен к естественному ритму людей. Второе – лишний час времени вечером приводит к затратам физических и юридических лиц. Мы должны приблизиться к естественным циркадным ритмам", – считает он.

Однако доктор медицинских наук, профессор кафедры общей биологии и геномики ЕНУ имени Гумилёва Бек Жетписбаев, наоборот, отметил, что с марта этого года казахстанцы начали жить в соответствии с природным временем и сейчас идёт процесс адаптации.

"Адаптация к стрессу имеет свои виды и стадии, их определил канадский учёный Ганс Селье. Первая стадия – стадия тревоги. Да, мы столкнулись с влиянием физического фактора на организм. Тем не менее, наши биоритмы приспосабливаются к новым факторам и наши биологические часы работают. Мы все разные, и процесс адаптации протекает по-разному", – отметил профессор кафедры общей биологии и геномики.

Психолог и представитель стороны автора петиции Евгений Ян, считает, что наряду с плюсами перехода на единый часовой пояс – такими, как упрощение логистики и транспорта, удобство для бизнеса и упрощение коммуникаций, минусами стали нарушение биоритмов человека, снижение производительности труда. Психолог считает, что для улучшения здоровья населения и снижения социальной напряжённости целесообразным решением будет перевод времени в оптимальные часовые пояса.

Член-корреспондент национальной Академии наук, заведующий и профессор биофизики и биомедицины КазНУ имени аль-Фараби Султан Тлеуханов привёл в пример Китай, применивший единое время на всей территории. По его словам, большинство населения – и студенты, и взрослые люди – выключают свет около 22:00 и встают в 6 утра. Такая практика широко применяется во всём мире.

Первое заседание рабочей группы прошло конструктивно, выступили все представители стороны автора петиции и заслушаны доводы экспертов с обеих сторон.