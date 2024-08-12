Петицию за запрет онлайн-кредитов запустили в Казахстане
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Сотрудники общественного фонда "Хак-Назар" разметили на ресурсе epetition.kz против онлайн-кредитов, передает передаёт BaigeNews.kz.
"Они несут значительные риски для финансового благополучия граждан. Их легкая доступность приводит к росту долговой нагрузки и финансовой нестабильности среди уязвимых групп населения. Высокие процентные ставки и непрозрачные условия кредитования часто загоняют людей в долговую ловушку, из которой трудно выбраться, а для некоторых это становится невозможным. Помимо долговых ям онлайн кредитование создало условия для роста числа преступлений, связанных с невозможностью погашения долговых обязательств, таких как мошенничество, воровство и вымогательство", - говорится в петиции.
В петиции говорится, что "несмотря на общее положительное влияние цифровизации, онлайн-кредиты создают больше проблем, чем решений, и требуют более строгого контроля и регулирования". В связи с этим авторы призывают запретить выдачу онлайн-кредитов на территории Республики Казахстан, и усилить контроль за соблюдением законодательства в области предоставления микрокредитов, чтобы защитить права и интересы заемщиков.
"Мы убеждены, что принятые меры по ограничению и контролю онлайн-кредитов существенно снизят риски, связанные с преступностью, абьюзом и финансовым рабством. Призываем правительство Республики Казахстан принять незамедлительные меры для защиты граждан и обеспечения экономической стабильности", - говорится в обращений фонда "Хак-Назар".
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