Петицию за запрет онлайн-кредитов запустили в Казахстане

Сотрудники общественного фонда "Хак-Назар" разметили на ресурсе epetition.kz против онлайн-кредитов, передает передаёт BaigeNews.kz.

"Они несут значительные риски для финансового благополучия граждан. Их легкая доступность приводит к росту долговой нагрузки и финансовой нестабильности среди уязвимых групп населения. Высокие процентные ставки и непрозрачные условия кредитования часто загоняют людей в долговую ловушку, из которой трудно выбраться, а для некоторых это становится невозможным. Помимо долговых ям онлайн кредитование создало условия для роста числа преступлений, связанных с невозможностью погашения долговых обязательств, таких как мошенничество, воровство и вымогательство", - говорится в петиции.

В петиции говорится, что "несмотря на общее положительное влияние цифровизации, онлайн-кредиты создают больше проблем, чем решений, и требуют более строгого контроля и регулирования". В связи с этим авторы призывают запретить выдачу онлайн-кредитов на территории Республики Казахстан, и усилить контроль за соблюдением законодательства в области предоставления микрокредитов, чтобы защитить права и интересы заемщиков.