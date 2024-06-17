Петиция против закона о бытовом насилии: омбудсмен Закиева обратилась к противникам

В день вступления в силу закона о правах женщин и безопасности детей на государственном сайте epetition.kz появилась петиция, призывающая отменить законодательные поправки. Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева и политолог Газиз Абишев высказали свою твёрдую позицию касательно доводов создателей этой петиции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Автор петиции возражает против внедрения в Казахстане закона о семейно-бытовом насилии, назвав это произвольным и разрушительным вмешательством в дела семьи. Также в тексте петиции говорится, что закон внедряет простой механизм отобрания детей из родных семей за шлепок родителя, несчастный случай с ребенком, за то, что он оступился и нарушил закон, за угрозу насилия. Автор сформулировала длинный юридический текст, в котором излагает ряд аргументом против закона. В их числе:

- государство посредством закона намерено взять под тоталитарный контроль процесс воспитания детей в семьях;

- закон нужен для глобального перераспределения детей из родных семей в приёмные и в детские дома;

- при помощи закона государство будет преследовать неугодных, при любом удобном случае отнимая у них детей;

- потенциальные родители перестанут создавать семьи перед лицом столь ужасного закона;

- нормы против "буллинга" приучают детей к нормальности нетрадиционных сексуальных отношений.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева назвала аргументы автора петиции ложью.

"Основная мысль автора заключается в том, что данный закон якобы криминализирует воспитательный процесс, внедряет простой механизм изъятия детей и создает структуру, наделенную властью вмешиваться в личные дела граждан. Это абсолютная ложь! В этом законе нет ни одной нормы, которая говорила бы об изъятии детей", - сказала Закиева на своей страничке в Facebook.

Она подчеркнула, что посредством данного закона президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развить в обществе культуру недопустимости насилия, построить общество, где бить человека, в том числе ребенка, недопустимо, и где закон и порядок стоят во главе.

Всем, кто против данного закона, Динара Закиева предложила, прежде всего, его прочитать, прийти помочь в работе по уголовным делам о преступлениях в отношении детей. Хоть один раз увидеть ежедневные сводки, поговорить с детьми и послушать через что они прошли, и потом оценить, насколько важно было ужесточить наказание.

"Также можете устроиться волонтером в кризисный центр или центр поддержки семьи, и попытаться проникнуться тем, что пережили жертвы насилия, а также можете помочь семьям выйти из трудной жизненной ситуации. Например, восстановить им документы (есть случаи, когда люди живут без ИИН по 15-20 лет, из-за чего отрезаны от любых видов госпомощи и госпрограмм), вылечить их, трудоустроить. Все это по новому закону будут делать мобильные группы и центры поддержки семьи", - проинформировал уполномоченный по правам ребенка в РК.

Она уверена, что эти меры укрепят семьи, помогут улучшить условия их жизни и, соответственно, создадут благоприятную среду для ребенка.

Динара Закиева предложила противникам закона пройти тот же путь, который прошли его разработчики.

"Еще до июня прошлого года, то есть до начала работы по данному закону, мы совместно с представителями госорганов прошли этот путь, изучили реальные проблемы и картину. Мы проехали 220 населенных пунктов страны. Таким образом, прежде чем утверждать, что данный закон не нужен, авторам предлагаю пройти такой же путь. Пером и словом мы все владеем, но результат в таких вопросах складывается только из реальных действий, ежедневной работы и шагов. Мы все говорим о благополучии страны, которое может сложиться только в безопасном обществе. Благополучие страны складывается из благополучия семей и каждого, в том числе и маленького гражданина", - сказала она.

Политолог Газиз Абишев считает, что все аргументы авторов петиции на самом деле притянуты за уши.

"Семья – это основа общества. Любое государство заинтересовано в укреплении института семьи. Семья производит новые поколения граждан, семья заинтересована в экономическом развитии и социальной стабильности, семья работает и платит налоги. Семейные ценности – это основа этнокультурного кода казахов. В Казахстане невозможна никакая государственная политика, кроме той, что поощряет развитие института семьи. Перечисляемые в петиции крайности – это просто "пугалки" для наивных, правоприменение будет осуществляться в соответствие со здравым смыслом под чутким надзором общественности. Народ не позволит ни одного шага вправо-влево от разумного применения статей закона", - пишет политолог в своем telegram-канале.

Вместе с тем он отмечает, что семья семье рознь.

"Казахстану нужен здоровый институт семьи. Общество эволюционирует, ценности меняются, что было нормальным 500 лет назад, было ненормальным 100 лет назад. Что принималось 100 лет назад, не должно приниматься сейчас. Размазанное по сотням тысяч семей бытовое насилие наносит коллективную травму, воспроизводя само себя сквозь поколения", - сказал Абишев.

Он отмечает, что хорошим примером воспитания детей являются Франция, Германия, Япония, Корея и Турция.

"Там уже давно переломили хребет массовому насилию – и ничего страшного не произошло, растут вполне себе полноценные, психологически здоровые поколения патриотов. Суть закона не только в конкретных статьях, но и в общей идеологии – хватит распускать руки, никакая родственная связь не позволяет причинять страдания другим людям", - заявил Газиз Абишев.

Политолог считает, что взрослые адекватные самодостаточные люди не боятся законов против семейно-бытового насилия. Они точно знают, что не будут применять системного насилия к детям, жёнам и прочим членам семьи.

"Они понимают, что истории о том, что по стране якобы будут передвигаться спецотряды штурмовиков, которые будут врываться в квартиры, осматривать детей с ног до головы и отнимать их у родителей без всякого повода – это чьи-то нездоровые фантазии. Зачастую – тех, кто считает жестокие системные побои нормальным инструментом домашнего воспитания", - отметил он.

В завершение политолог отметил, что у казахстанских детей, приходящих в эту жизнь и проживающих своё единственное детство, есть общечеловеское право на защиту от побоев, издевательства и буллинга.

"Точно такое же право есть у казахстанских женщин, желающих простого человеческого счастья. Эти их права обеспечиваются и защищаются всеми нами – казахстанским обществом, делегирующим исполнение казахстанскому государству. Никто из родителей не живёт на необитаемом острове, все пользуются благами общества, включая безопасность, инфраструктуру и социальную поддержку. Общество помогает, взамен требуя воздерживаться от жестокости по отношению к слабым. Большинство родителей естественным образом, добровольно соответствует нормам закона. Для усмирения тех, кто не соответствует, кто любит распускать руки, кому нравятся страдания слабых – и нужен этот закон", - сказал Газиз Абишев.

Ранее мы писали, что в Казахстане 16 июня вступает в силу закон, направленный на защиту прав женщин и безопасность детей. После его принятия в обществе возникли споры, относительно того, как он будет действовать на практике. Казахстанцы обеспокоены тем, что их могут массово лишать родительских прав. Так ли это на самом деле? Для чего были внесены изменения в закон? И как это может повлиять на безопасность детей, в материале корреспондента BaigeNews.kz.