Петиция против утильсбора в Казахстане: депутат озвучил свои предложения

Проходят публичные обсуждения по проекту решения на петицию "Народ Казахстана против утильсбора и первичной регистрации". В его рамках депутат Мажилиса Олжас Куспеков внес ряд предложений, передаёт BaigeNews.kz.

Олжас Куспеков напомнил, что было проведено пять выездных заседаний с посещением заводов по производству автомобилей и сельхозтехники.

"Хотел бы дать следующие тезисы для размышления и думаю, в ближайшее время мы должны решить эти вопросы. Первое, нужно разделить утилизацию от производства. То есть утилизация – это вопрос экологических требований. Сейчас в рамках рассмотрения данной петиции мы сталкиваемся с тем, что министерство промышленности с предприятиями разъясняют, для чего нужна утилизация. Это вопрос экологии. Поэтому его нужно разделить, как понятийно, так и в практическом применении. Второе - выплата отечественными производителями автомобилей утильсбора. Это такой механизм, который у нас состоялся. Он вызывает определенные проблемы и кассовые разрывы у автопроизводителей. Я, как депутат мажилиса, вижу коррупционный риски, потому что им надо возвращать выплаты и каждый раз для этого обращаться в госорганы", - сказал он.

Указал он и на проблемы соблюдения техрегламента.