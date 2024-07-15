Петиция против утильсбора в Казахстане: депутат озвучил свои предложения
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Проходят публичные обсуждения по проекту решения на петицию "Народ Казахстана против утильсбора и первичной регистрации". В его рамках депутат Мажилиса Олжас Куспеков внес ряд предложений, передаёт BaigeNews.kz.
Олжас Куспеков напомнил, что было проведено пять выездных заседаний с посещением заводов по производству автомобилей и сельхозтехники.
"Хотел бы дать следующие тезисы для размышления и думаю, в ближайшее время мы должны решить эти вопросы. Первое, нужно разделить утилизацию от производства. То есть утилизация – это вопрос экологических требований. Сейчас в рамках рассмотрения данной петиции мы сталкиваемся с тем, что министерство промышленности с предприятиями разъясняют, для чего нужна утилизация. Это вопрос экологии. Поэтому его нужно разделить, как понятийно, так и в практическом применении. Второе - выплата отечественными производителями автомобилей утильсбора. Это такой механизм, который у нас состоялся. Он вызывает определенные проблемы и кассовые разрывы у автопроизводителей. Я, как депутат мажилиса, вижу коррупционный риски, потому что им надо возвращать выплаты и каждый раз для этого обращаться в госорганы", - сказал он.
Указал он и на проблемы соблюдения техрегламента.
"Как у нас в стране появляются автомобили, которые не соответствуют техрегламентам? Это американские производители, это праворульные автомобили, и они на сегодня на рынке существуют – а это и аварийная ситуация и повышение смертности на дорогах. Мы будем эти вопросы рассматривать в ближайшее время с правительством и в случае необходимости даже надо по опыту развитых стран писать закон об автомобильном производстве", - резюмировал депутат.
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