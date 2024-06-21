Петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане: что думают депутаты и общественники

В Астане проходит первое заседание рабочей группы по петиции "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!". На заседание приглашены все заинтересованные стороны, представители госорганов, депутаты, общественные деятели, неправительственные организации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Мажилиса Парламента РК, член рабочей группы Ирина Смирнова отметила, что не видит проблемы в том, что в нашей стране живут представители других ориентаций. Однако парламентарий против того, чтобы они активно заявляли о себе в обществе и пропагандировали нетрадиционный образ жизни. В целом, по словам депутата, в законах Казахстана отсутствует понятие "пропаганда".

"Надо понимать, что такое пропаганда. Что значит ЛГБТ? ЛГБТ – это люди, которые живут с нетрадиционной ориентацией. Я начала искать, есть ли у нас слово "пропаганда" в законодательстве. Оказалось, у нас нет объяснения этому слову. Я не вижу, чтобы у нас кто-то пропагандировал ЛГБТ. Кто-то живет своим образом, не рассказывая никому свои особенности. По-моему, никто и не пропагандирует. И так как народ выступает против пропаганды, наверное, в этом есть смысл. Потому что не нужно это пропагандировать. Если ты имеешь свои взгляды на жизнь, пусть они будут у тебя. Если они не антизаконны, то я думаю, что возможно", - сказала депутат.

Смирнова считает, что прежде чем запрещать что-либо, нужно разобраться в этом, выслушать все стороны и только потом решать это на законодательном уровне.

"Запретить людей этих мы не можем. Они такие же наши сограждане. Они тоже обладают правами и свободами. В Конституции сказано, что наши права не зависят от нашей национальности, пола, возраста и так далее. Поэтому нужно просто разобраться. Нужно послушать, что хотят люди", - сказала мажилисмен.

Багила Балтаева, общественный деятель и автор петиции, настроена решительно и готова идти до конца, чтобы отменить пропаганду ЛГБТ в Казахстане.

"То, что петиция так быстро набрала так много голосов, это тоже показатель. Число ЛГБТ-организаций из года в год увеличивается. Митинг, который в 2016 году был организован 5-6 женщинами, в 2020 году уже вырос в большой парад, который способен собрать 5 тысяч человек. Если бы они на самом деле поднимали права женщин и детей, не было бы никаких слов и претензий. Но лозунги, которые они выкрикивают на митингах, не соответствуют их действиям. На этих митингах руководители объединения "Феминита" Гульзада Шекербаева и Жанар Секербаева открыто говорят, что защищают права лесбиянок и проституток в Республике Казахстан. Ежегодно они выносят на митинги разноцветный флаг ЛГБТ", - сказала общественница.

Председатель Института актуальной политики Сергей Коновалов считает, что запретами ничего не решить.

"Для меня удивительно, что такой вопрос поднимается, что значит запретить пропаганду чего-то? Когда у нас Digital-поколение выросло и они находятся в цифровом обществе, могут видеть, что происходит, и им запретить что-то невозможно. Мы только будем вредить своему имиджу как страны, которая стремится проводить политические реформы и демократию", - сказал он.

Руководитель фонда считает правильным, что на заседание рабочей группы пригасили все стороны.

"Я рад, с другой стороны, что мнение НПО спрашивают, что такой механизм есть, это хорошо. Но все-таки государство должно отходить от репрессивных методов работы. Это все-таки должна быть открытость, умная дипломатия не только во вне, но и внутри страны", - сказал общественник.

Он считает, что нужна большая просветительская работа.

"Здесь речь должна идти, прежде всего, о том, что мы должны быть честными перед собой – должна быть просветительская работа, мы должны этой целевой группе, о которой говорят, услуги оказывать – медицина. Мы должны помогать этим людям, а не запрещать. Есть такие теории среднего уровня, о том, что когда ты ущемляешь одно меньшинство, значит, ты будешь ущемлять и другие меньшинства – этнические, женщин, инклюзивных детей, то есть без разницы. Поэтому мы должны понимать, что это их выбор, какого гендерного сексуального поведения они придерживаются. Мы должны как государство обеспечивать услугами на равных, невзирая на то, какие там личности", - отметил Коновалов.

Депутат Ринат Заитов категорически против пропаганды в нашей стране ЛГБТ.