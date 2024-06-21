Петиция против пропаганды ЛГБТ: что обсуждали на первом заседании рабочей группы

Сегодня на первом заседании рабочей группы по петиции "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!" были жаркие споры: со своей позицией выступили противники и защитники петиции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В состав рабочей группы вошли депутаты Мажилиса, автор петиции, представители ЛГБТ-сообщества, эксперты, общественники, представители государственных органов.

Общественный деятель, автор петиции Багила Балтабаева, несмотря на выслушанные доводы своих противников, продолжает стоять на своём.

"Я против пропаганды ЛГБТ. Сейчас отовсюду идёт очень радикально агрессивная пропаганда. Жертвами этой пропаганды являются дети. Так как я веду соцсети, мне лично в дайрект пишут очень много детей 8, 9, 10 лет. Это те дети, которые ещё не окрепли ни физически, ни психически, ни морально. Это уязвимый слой общества. Взрослые вряд ли поведутся на пропаганду. Здесь в основном речь идёт о защите детей", - сказала Балтабаева.

Председатель Республиканского общественного объединения родителей Жансая Исмагулова на заседания выступала за то, чтобы на законодательном уровне прописать понятие "пропаганда ЛГБТ".

"Я сегодня представляла 150 тысяч осознанных родителей. Я не против ЛГБТ. Я против того, чтобы была пропаганда сексуального меньшинства, однополого брака детям до 18 лет. У нас нет понятия "пропаганда на сексуальные меньшинства". Это нужно прописать в законодательстве", - уверяет Исмагулова.

Она утверждает, что сама столкнулась с пропагандой ЛГБТ. Общественница даже запустила обращение в e-otinish с просьбой заблокировать один ресурс. По её словам, на этом сайте откровенно рассказывали и призывали присоединиться к сексуальным меньшинствам. Ответа на свое обращение Исмагулова от все еще не получила.

Вместе с тем, объединение родителей на постоянной основе поднимает на своих площадках вопросы воспитания подрастающего поколения.

"Если хочешь защитить ребенка, научись его защищать. Мы призываем развивать у детей критическое мышление. Что мы сделали, чтобы пропагандировать нормальные сексуальные отношения? Мы представлены в 16 регионах. У нас в неделю проводиться от 50 до 70 мероприятий на различных площадках. В месяц от 200 до 300. Мы пропагандируем семейные ценности, это и есть нормальные отношения. В школах нужно вводить предметы по половому воспитанию детей", - считает Жансая Исмагулова.

Руководитель школы безопасности "Сенiм" Юлия Смышляева признаётся, что на этом заседании занимала позицию слушателя и исследователя.

"Сегодня интересно было принять участие в рабочей группе, услышать мнения экспертов, разных сторон. Где-то мнения были совершенно полярные. Я сегодня за позицию исследователя. Мне кажется, нам всем нужно немножко по-другому к этому относиться. Не быть против, но понимать, где есть опасность в этом моменте для наших детей", - сказала Смышляева.

На заседании также прозвучало мнение, что если ребенок посмотрит или прочитает публикацию касательно пропаганды ЛГБТ, то на него и на его самоидентификацию это никак не повлияет. С этим Смышляева не согласна. Она считает, что нужно внимательно следить за контентом, который смотрят дети.

"У нас есть такие опасные увлечения, как квадробик. Это популярный тренд. Уже несколько месяцев он набирает популярность в Сети. Это когда дети говорят, что они животные и ходят на четвереньках, надевают какие-то костюмы, едят собачий или кошачий корм. Естественно, это небезопасно для их жизни и здоровья. Есть другие опасные увлечения: руфинг – когда дети залазают на большие крыши, роуфинг – на большие объекты, зацепинг – когда они хотят прокатиться вне транспорта, например, на крыше скоростного поезда. Это же не зов природы, он же где-то увидел этот контент. Это ему кажется крутым, "кринжовым" и он хочет его повторить", - рассказала Смышляева.

По мнению эксперта, также как эти опасные увлечения, активно распространяемый тренд на ЛГБТ может повлиять на психику неокрепшего подростка. Ведь дети и подростки зачастую не могут принять даже самые простые решения в жизни и быту. А принимать решения касательно своей самоидентификации – это тоже очень сложный процесс, за который несут ответственность родители.