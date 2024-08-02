Петиция против единого часового пояса: озвучено предварительное решение

Вице-министр торговли и интеграции Балыкбаев Кайрат озвучил предварительное решение относительно отмены единого часового пояса, передает BaigeNews.kz.

Кайрат Балыкбаев сообщил, что в течение всего периода рассмотрения петиции были изучены доводы заявителя о том, что повлияло на здоровье или потребление роста электроэнергии.