Петиция против единого часового пояса: озвучено предварительное решение
Сегодня, 11:50
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Сегодня, 11:50Сегодня, 11:50
76Фото: pixabay.com
Вице-министр торговли и интеграции Балыкбаев Кайрат озвучил предварительное решение относительно отмены единого часового пояса, передает BaigeNews.kz.
Кайрат Балыкбаев сообщил, что в течение всего периода рассмотрения петиции были изучены доводы заявителя о том, что повлияло на здоровье или потребление роста электроэнергии.
"Этому не нашлось подтверждение. Поэтому я сейчас озвучиваю предварительное решение министерства - оно звучит как отказать в удовлетворении петиции", - заявил он.
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