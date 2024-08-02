  • 2 Августа, 12:12
  • BAIGENEWS

Петиция против единого часового пояса: озвучено предварительное решение

Сегодня, 11:50
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:50
Сегодня, 11:50
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Фото: pixabay.com

Вице-министр торговли и интеграции Балыкбаев Кайрат озвучил предварительное решение относительно отмены единого часового пояса, передает BaigeNews.kz.

Кайрат Балыкбаев сообщил, что в течение всего периода рассмотрения петиции были изучены доводы заявителя о том, что повлияло на здоровье или потребление роста электроэнергии.

"Этому не нашлось подтверждение. Поэтому я сейчас озвучиваю предварительное решение министерства - оно звучит как отказать в удовлетворении петиции", - заявил он.

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