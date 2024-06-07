Петиция о возврате часового пояса: в Минторговли сделали заявление

Министерство торговли и интеграции РК организует работу рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Петиция, опубликованная на официальном портале "E-Petition.kz", собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения.

“Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в пятьдесят тысяч подписей, Министерство торговли и интеграции РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации”, - говорится в сообщении.

Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства.