  • 30 Декабря, 01:36
  • BAIGENEWS

Петарда взорвалась в руках подростка в России

Мальчика госпитализировали с травмой.

Сегодня, 01:25
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:25
Сегодня, 01:25
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В российском городе Нижний Новгород петарда взорвалась в руках 13-летнего подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Инцидент произошёл в зоне фудкорта торгового центра. У мальчика травмирована кисть руки, его госпитализировали.

Спасатели призывают граждан покупать сертифицированную пиротехнику, не давать её детям, строго следовать инструкции производителя, не запускать пиротехнику дома и вблизи зданий, деревьев, линий электропередач и скопления людей.

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