Петарда взорвалась в руках подростка в России
Мальчика госпитализировали с травмой.
Сегодня, 01:25
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Сегодня, 01:25Сегодня, 01:25
55Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В российском городе Нижний Новгород петарда взорвалась в руках 13-летнего подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Инцидент произошёл в зоне фудкорта торгового центра. У мальчика травмирована кисть руки, его госпитализировали.
Спасатели призывают граждан покупать сертифицированную пиротехнику, не давать её детям, строго следовать инструкции производителя, не запускать пиротехнику дома и вблизи зданий, деревьев, линий электропередач и скопления людей.
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