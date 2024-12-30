В российском городе Нижний Новгород петарда взорвалась в руках 13-летнего подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Инцидент произошёл в зоне фудкорта торгового центра. У мальчика травмирована кисть руки, его госпитализировали.

Спасатели призывают граждан покупать сертифицированную пиротехнику, не давать её детям, строго следовать инструкции производителя, не запускать пиротехнику дома и вблизи зданий, деревьев, линий электропередач и скопления людей.