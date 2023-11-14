Песок незаконно добывали в Туркестанской области

В 32 миллиона тенге оценивается ущерб от незаконного недропользования в Туркестанской области. Факт выявила специальная следственно-оперативная группа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области установлены четверо жителей региона и Шымкента, занимавшиеся незаконной добычей песка на территории Жетысайского района.

Изъяты погрузчик и 12 грузовиков Howo. Транспорт водворён на стоянку.