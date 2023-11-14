Песок незаконно добывали в Туркестанской области
Сегодня, 15:46
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Сегодня, 15:46Сегодня, 15:46
165Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В 32 миллиона тенге оценивается ущерб от незаконного недропользования в Туркестанской области. Факт выявила специальная следственно-оперативная группа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области установлены четверо жителей региона и Шымкента, занимавшиеся незаконной добычей песка на территории Жетысайского района.
Изъяты погрузчик и 12 грузовиков Howo. Транспорт водворён на стоянку.
"Доказана их причастность к незаконной добыче песка, нанесённый ущерб составил около 32 миллионов тенге. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 334 УК РК - “Самовольное пользование недрами”. Назначены экспертизы", - сообщили в полиции.
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