Фигуранты "песочного дела" могут лишиться свободы на семь лет за нелегальную добычу песка. Несколько дней назад Агентство по финансовому мониторингу обнародовало факт хищения 67 тысяч тонн полезного ископаемого с причинением ущерба на 272 млн. тенге. Предприимчивые горожане устроили незаконную добычу прямо в черте города, рядом со строящимся районом, частным сектором и республиканской трассой. Что ещё "накопали" правоохранители? И как выглядит незаконный карьер? Новые подробности нашумевшего дела в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Закон гласит, что добыча песка независимо от количества, может осуществляться только в специально-отведённых для этого карьерах. Это касается также гравия, глины, известняка, мрамора и других общераспространённых полезных ископаемых (ОПИ).

Мы решили лично взглянуть, как выглядит незаконный карьер. К нему ведёт просёлочная накатанная дорога, ставшая чёрной от мазута. Он находится примерно в трёхстах метрах от республиканской трассы между частным сектором посёлка Контрольный и микрорайоном Карагайлы.

Судя по ландшафту и добытым объёмам, выработка песка на нелегально-устроенном карьере на окраине Семея шла интенсивно - вглубь и вширь. Рельеф местности страдал пропорционально добыче - песочные горы превратились в солидные воронки.

Спрос на природные ресурсы по бюджетной цене был настолько высок у местных предприятий, что удалось вывезти 68 тысяч тонн песка. Такого количества вполне хватило бы на искусственный остров в архипелаге арабской столицы Дубаи.

Напомним, работа в этой местности велась с сентября 2023-го по октябрь 2024 года. В этот период предприимчивые семейчане самовольно добывали ископаемое и снабжали им два крупных предприятия Семея.

Реализация песка заказчикам велась без соответствующей лицензии путём самовольной добычи через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия. Преступный доход от реализации составил более 150 млн. тенге. Причём этот нелегальный карьер находился в паре километров от официального месторождения песка, но в черте города.

Мы решили выяснить подробности этого дела и обратились в Департамент по экономическим расследованиям. Следователь рассказал, что работа была налажена между поставщиком и двумя крупными предприятиями города по изготовлению сухих строительных смесей.

"Лицензию на добычу ОПИ - Общедоступных природных ископаемых - выдаёт Управление предпринимательства. Эти люди не получали лицензии от данного ведомства, даже не принимали меры для законной деятельности, ни разу не обращались, отсюда и развитие дела", - пояснил следователь по особо важным делам следственного управления Департамента экономических расследований по области Абай Жасулан Окапов.

Согласно закону "О недрах и недропользовании", добыча природных ископаемых на территории земель населённых пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одного километра запрещена. А по данному факту незаконную добычу вели не просто регулярно и в больших количествах, но ещё и рядом с жилым районом.

"Это было недалеко от микрорайона Карагайлы, с противоположной от него стороны через трассу. Участок земли превратился в неразработанный карьер", - уточнил следователь.

Новый растущий район Карагайлы расположен на выезде из Семея и соседствует с сосновым бором. Здесь живут тысячи людей. Но это не помешало задержанным недропользователям заниматься незаконной добычей природного богатства практически на глазах целого района. Кстати, в дни сильных ветров барханы буквально засыпают микрорайон пылью и песком.

Песок мелкой фракции шёл на создание сухих строительных смесей. Предприятия долгое время покупали у поставщиков сырьё по заниженной цене. Нелегалы демпинговали почти в два раза, но это не вызвало подозрения. Напротив, производители заготавливали песок впрок.

"Цена песка была гораздо ниже рыночной, что и привлекло предприятия. Задержанные продавали песок по две тысячи тенге за тонну с доставкой, в то время как официальные карьеры реализовывали товар по 3,5 тысячи тенге без учёта доставки", - рассказал Жасулан Окапов.

У организаторов незаконной добычи песка сформировался собственный автопарк, который позже конфисковали. Арест наложили как на погрузчики, которыми добывали песок, так и на транспортные средства, которые занимались развозкой песка. Напомним, в числе активов - 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок общей стоимостью более 180 млн. тенге, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн. тенге. Кстати, часть заработанных средств предприниматели потратили на покупку фронтального погрузчика, получив дополнительный доход в размере 6,2 млн. тенге.

"Машины возили песок по всему городу. Причём делали это скрытно, чтобы не привлекать внимание. То, как работала эта схема, как было продумано прикрытие, заинтересовало нас, материал дела была очень интересным, в частности способ совершения преступления. Но в интересах следствия пока мы не можем раскрывать такие детали", - пояснил Жасулан Окапов.

Задержанные предприниматели сформировали целый штат рабочих из Семея. Незаконная добыча песка производилась в тёплое время года. А перед холодами, поздней осенью, наёмники работали особенно активно, поскольку нужно было обеспечить запасы песка на зиму.

Как говорилось ранее, работали по подложным документам. Речь идёт о сертификате соответствия другого предприятия, другими словами это соответствие ГОСТу.

"Добывать песок могут только лицензированные компании, продавать - все. При заключении соглашения на поставку, эти два предприятия не спрашивали у них про лицензию, им это и не нужно. Предприниматели предъявляли сертификат соответствия - лабораторное исследование песка фирмы "Азия", - рассказал об использованных документах Жасулан Окапов.

Уголовное дело в отношении устроителей незаконной добычи песка было возбуждено по статье 334 части 3 УК РК "Самовольное пользование недрами". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет "с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до десяти лет или без такового". Ввиду причинения особо крупного ущерба группой лиц данная статья исключает ограничение свободы и штраф. Поэтому высока вероятность, что предприниматели за год "обеспечили" себе настоящее лишение свободы.

По словам Жасулана Окапова, задержанные накопали песка ещё на несколько сопутствующих уголовных дел, о которых в ДЭР пока не говорят.

"Им вменили ещё три уголовных дела, есть дополнительные статьи", - уточнил следователь и добавил, что дело направлено в прокурору для утверждения обвинительного акта.

В непосредственной близости от Семея находится два официальных месторождения по добыче песочно-гравийной смеси. Всего в Абайской области их насчитывается 16. Добычей полезных ископаемых занимается 15 лицензированных предприятий.

Добыча только песка производится на трёх месторождениях по области: они расположены в Жанасемейском, Аягозском районах и на выезде из Семея. Мелкофракционный песок, каким богат Семейский регион благодаря реликтовому бору, обеспечивает строительные площадки и заводы не только Абайской области, но и других городов Казахстана.

По словам внимательных горожан, незаконная разработка песчаных сопок - дело распространённое в Семее. Если обращать внимание на привычный ландшафт, то за месяцы можно заметить, как он меняется.

Таксист Руслан Марков несколько лет совершает ежедневные рейсы между Семеем и сёлами Бескарагайского района. Его маршрут пролегает как раз вдоль песчаных сопок.

"Дорога идёт в сторону Павлодара, она почти вся проходит в сосновом бору. По обеим сторонам песчаные барханы. Не раз замечал, как вдоль трассы сопки тают на глазах, невольно вижу изменение ландшафта", - говорит частный извозчик.

Расхищение сыпучего природного ископаемого приводит к изменению поверхностного слоя, корневой системы, а значит - и всей экосистемы местности. Рекультивация таким добытчикам, конечно, неведома.

По итогу незаконной добычи в образовавшихся рвах и котлованах часто появляются стихийные свалки, либо они становятся ловушками для домашних животных.

Похожая картина наблюдается и на другой окраине Семея - посёлке Восход. Здесь расхищение природного песка приводит не просто к изменению ландшафта.

"В строну озёр с левой стороны есть большой карьер. Когда здесь активно занимались добычей песка, люди раскопали очередную яму, и начали появляться гробы, а местами и человеческие кости. Поэтому так важно делать разведку перед разработкой карьеров", - призывает наш собеседник.

В былые годы на "песочницах" Семея задерживали нарушителей, однако они отделывались штрафами, поскольку ущерб был незначительным. Так, по данным Управления экологии по области Абай, с 2022 года за нарушение Кодекса "О недрах и недропользовании", в частности за нарушение права государственной собственности на недра, на территории области было возбуждено 15 административных дел.

Автор фото: Альбина Халел.