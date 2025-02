Песня Димаша Кудайбергена под названием "Smoke" попала в американские чарты Amazon и iTunes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.

Сообщается, что 30 января в iTunes Top 100 трек занимал середину рейтинга и достигал 32 места. На Amazon в категории "Best Sellers in Songs" композиция вошла в ТОП-10. А в категории "Best Sellers in Pop" песня заняла первую строчку рейтинга.

Релиз композиции "Smoke" состоялся 26 апреля 2024 года. Композитор произведения – сам Димаш, авторы текста – Кэндис Келли и Дмитро Гордон.

Также Димаш объявил, что 7 марта состоится премьера песни "Love’s not over yet". Она создана международным авторским коллективом под руководством композитора и продюсера Уолтера Афанасьева.

Сообщалось, что итальянская радиостанция Radiobresciasette запускает серию специальных выпусков, приуроченных к восьмилетию участия Димаша Кудайбергена в китайском конкурсе "I’m Singer". Послушать программу можно онлайн на сайте радиостанции.