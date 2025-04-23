На заседании Мажилиса во время рассмотрения проекта закона об интеллектуальном праве депутат Олжас Куспеков обратил внимание на нарушение прав казахстанских исполнителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, несмотря на существование статьи 16 закона об авторском праве и смежных правах, которая гарантирует право авторов и правообладателей на вознаграждение за использование их произведений, в казахстанском правовом поле отсутствует механизм выплаты вознаграждения за ретрансляцию.

"Наше законодательство не предусматривает имущественные права авторов и исполнителей в отношении ретрансляции объектов авторского права и смежных прав. Например, песни Розы Рымбаевой транслируются, но действующее законодательство не предусматривает выплаты и вознаграждения за ретрансляцию ее песен, тем самым ущемляются ее права", - подчеркнул Куспеков и попросил пояснений у Министерства юстиции.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев согласился с формулировкой статьи и подтвердил наличие правовой коллизии.