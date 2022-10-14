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dimashnews.com Сегодня, 05:06
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Фото: dimashnews.com

Песни Димаша Кудайбергена звучат в Антарктиде

Радиостанция, посвященная Димашу Кудайбергену и Dears, La Era Dimash достигла Антарктиды. Об этом в интервью радиоведущим рассказали сотрудники научно-исследовательской станции "Эсперанса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.

Когда создатели La Era Dimash только запускали свое радио в Аргентине, они хотели, чтобы голос казахстанского исполнителя был слышен в каждом уголке планеты.

"Когда радиостанция впервые вышла в эфир, мы чувствовали себя очень счастливыми. С каждым днем список стран, где транслировалась La Era Dimash, становился всё больше. Среди них были и те, о которых мы раньше не слышали. Сейчас же, спустя два года, наше радио вещает в 96 странах", - рассказала руководительница радиостанции Паола Профета. 

11 октября работники радио LRA36, которое вещает с научно-исследовательской станции "Эсперанса" (аргентинская научно-исследовательская станция, расположенная на крайнем севере Антарктического полуострова) дали интересное интервью La Era Dimash. 

В ходе беседы Клаудия Альбаррасин, Мария Евгения Родригес, Ромина Забалза и Мариэла Чуркина рассказали о своей нелегкой, но очень интересной работе на далеком и холодном континенте, а также подтвердили, что вещание La Era Dimash достигло Антарктиды, и девушкам довелось услышать песни казахстанского артиста.

"Когда мы впервые услышали голос Димаша, мы были по-настоящему заворожены. У него красивые песни и очень большой талант!" - поделились они. 

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Журналист
Сегодня, 05:06
171
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