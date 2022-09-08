Песни Димаша Кудайбергена транслируют в мексиканском метро

Фото: dimashnews.com

На медиафасадах метро в Мехико запустили видео Димаша Кудайбергена с его исполнением песни Fly Away. Ролик будет транслироваться на 576 экранах каждый час в течение недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.

Показ видеороликов стал возможен благодаря фан-клубу Димаша в Мексике. Dears отправили запрос на трансляцию в одну из самых популярных телевизионных сетей - IsaTV, которая занимается размещением музыкальных видеоклипов и новостей культуры на своих медиафасадах в метро в Мехико.

Для того, чтобы трансляция состоялась, Dears нужно было собрать 2000 лайков под постом в официальном Инстаграм-аккаунте IsaTV, чего поклонники творчества Димаша достигли всего за пару дней.

Таким образом 6 сентября в 70 станциях столичного метро в Мексике была запущена трансляция выступления Димаша с песней Fly Away. Метро является одним из главных средств передвижения города, поэтому видеоролик увидят около 3 миллионов человек.