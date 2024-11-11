Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о телефонном разговоре президента Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Интерфакс".

"Не было разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация", - подчеркнул он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в четверг состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Согласно источникам здания, они обсудили, в частности, конфликт на Украине.