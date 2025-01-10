Пешком в буран показывал дорогу: Спасателю вручили медаль "Ерлігі үшін"
Одним из ярких примеров проявления его героизма стало спасение пассажиров автобуса.
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Указом президента за образцовое исполнение служебных обязанностей, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебного долга и спасении людей медалью "Ерлігі үшін" наградили водителя пожарной части №17 ОЧС Осакаровского района Карагандинской области Сымбата Ещанова, передаёт BaigeNews.kz.
Сымбат служит в органах гражданской защиты с 2012 года. За эти годы он неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в спасательных и эвакуационных работах.
Одним из ярких примеров проявления его героизма стало происшествие 3 января. На дороге республиканского значения "Алматы-Екатеринбург" автобус, следовавший по маршруту "Нура-Караганда", застрял в снежном заносе. На вызов незамедлительно выехала группа МЧС, в составе которой был и Сымбат Ещанов.
После того как спасатели прибыли на место, они оценили обстановку и начали эвакуацию более 30 пассажиров, включая 5 детей. Из-за ухудшения погоды и нулевой видимости Сымбат принял решение идти пешком перед транспортным средством, показывая дорогу спасателям и обеспечивая безопасное сопровождение.
"Благодаря мужеству и самоотверженности спасателя все пассажиры благополучно доставлены в эвакуационные пункты, где им оказана необходимая помощь. Этим поступком Сымбат не только спас жизни людей, но и продемонстрировал высокий профессионализм и преданность своему делу", - отметили в МЧС РК.
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