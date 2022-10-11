Пешком через весь Казахстан: 72-летнему путешественнику из Жезказгана подарили квартиру

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Казахмыс подарил двухкомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой путешественнику из Жезказгана 72-летнему Сарсенбаю Котырашеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Karaganda_vkurse.

В Жезказгане, как сообщает Karaganda_vkurse, прошло торжественное чествование знаменитого казахстанца, совершившего пешее путешествие по Казахстану. 72-летний аксакал Сарсенбай Котырашев за шесть месяцев обошёл всю страну. Старец вышел из Жезказгана, прошёл по востоку страны и достиг Каспия. Всего пенсионер преодолел 8 000 километров.

"Подвиг, который Вы показали, является огромным примером для молодого поколения. И сегодня от лица руководства группы компаний "Казахмыс" я хочу искренне Вас поздравить с благополучным возвращением. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии! За Ваш невероятный подвиг хотим подарить Вам ключи от двухкомнатной квартиры в городе Жезказгане", - поздравили Сарсенбая Котырашева в родном городе.

Сарсенбай Котырашев стал обладателем благоустроенной двухкомнатной квартиры с мебелью и бытовой техникой.

По словам старца, в пути он стёр до дыр шесть пар обуви.