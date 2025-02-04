  • 4 Февраля, 19:17
  • BAIGENEWS

Пешком быстрее: Урбанист предложил способы борьбы с дорожными заторами в Астане

Журналисты выехали на дороги рано утром, чтобы показать на каких улицах в столице чаще всего образуются пробки.

Сегодня, 18:00
АВТОР
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А. Жуланов Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
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Фото: А. Жуланов

Чтобы быстрее добираться до нужных нам мест, мы пересаживаемся на автомобили. А чем больше машин на дорогах, тем плотнее движение. Ежедневно жители Астаны тратят в дорожных заторах от полутора до двух часов. Проблема, похоже, достигла своего пика - на нее обратил внимание даже Глава государства. На расширенном заседании правительства он поручил срочно решить этот вопрос. Журналист BaigeNews.kz выехал на дороги в часы пик и снял главные улицы, на которых машины не едут, а стоят.

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