Чтобы быстрее добираться до нужных нам мест, мы пересаживаемся на автомобили. А чем больше машин на дорогах, тем плотнее движение. Ежедневно жители Астаны тратят в дорожных заторах от полутора до двух часов. Проблема, похоже, достигла своего пика - на нее обратил внимание даже Глава государства. На расширенном заседании правительства он поручил срочно решить этот вопрос. Журналист BaigeNews.kz выехал на дороги в часы пик и снял главные улицы, на которых машины не едут, а стоят.