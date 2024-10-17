Пешеход стал жертвой столкновения двух авто в Текели

В городе Текели Жетысуской области произошло смертельное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

"Водитель автомобиля Nissan Rеnessa, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Mitsubishi Galant. От удара автомобиль по инерции наехал на пешехода, который скончался на месте", – сообщили в полиции.

Автомобиль нарушителя доставлен на специализированную стоянку. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Между тем, в местном Instagram-паблике появились фото с места ДТП. Указывается, что в результате ДТП тело жертвы разорвало попалам.