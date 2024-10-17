25 қазан Республика күні
  • 17 Октября, 08:26
  • BAIGENEWS

Пешеход стал жертвой столкновения двух авто в Текели

Сегодня, 07:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram / taldykorganec.insta_ Сегодня, 07:44
Сегодня, 07:44
117
Фото: Instagram / taldykorganec.insta_

В городе Текели Жетысуской области произошло смертельное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

"Водитель автомобиля Nissan Rеnessa, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Mitsubishi Galant. От удара автомобиль по инерции наехал на пешехода, который скончался на месте", – сообщили в полиции.

Автомобиль нарушителя доставлен на специализированную стоянку. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Между тем, в местном Instagram-паблике появились фото с места ДТП. Указывается, что в результате ДТП тело жертвы разорвало попалам.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ. Кайрат Абдрахман (@taldykorganec.insta_)

Самое читаемое

Наверх