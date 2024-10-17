Пешеход стал жертвой столкновения двух авто в Текели
Сегодня, 07:44
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Сегодня, 07:44Сегодня, 07:44
117Фото: Instagram / taldykorganec.insta_
В городе Текели Жетысуской области произошло смертельное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
"Водитель автомобиля Nissan Rеnessa, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Mitsubishi Galant. От удара автомобиль по инерции наехал на пешехода, который скончался на месте", – сообщили в полиции.
Автомобиль нарушителя доставлен на специализированную стоянку. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Между тем, в местном Instagram-паблике появились фото с места ДТП. Указывается, что в результате ДТП тело жертвы разорвало попалам.
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