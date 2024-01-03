Первый звездопад в Новом году произойдет в ночь на среду

Пик активности метеорного потока Квадрантиды достигнет максимума активности в ночь на среду 3 января. Таким образом это будет первым звездопадом в 2024 году, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Лучшее время для наблюдений - с полуночи и до рассвета, однако этому может помешать Луна При ясной погоде жители Земли смогут увидеть до 120 "падающих звезд" в час, однако Луна после полуночи может помешать наблюдению, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Искать звездопад нужно над северо-восточным горизонтом. Область вылета метеоров будет располагаться под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Астрономы ожидают до 120 вспышек-метеоров в небе.

Ежегодный метеорный поток наблюдается с 28 декабря по 12 января. Свое название он получил от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенной Квадрант.