В канун праздника Наурыз сбылась мечта жителя Костаная Данияра Асанова - он стал владельцем 2-комнатной квартиры, передаёт BaigeNews.kz.

Инженер-конструктор трудится в ТОО "СарыаркаАвтоПром". Два дня назад он подал заявку на участие в направлении "Наурыз жұмыскер" и уже сегодня первым в Казахстане получил доступный кредит.

Данияр Асанов выбрал квартиру в строящемся доме. Квартиры там сдаются в чистовой отделке. Квартира площадью 60 кв. метров на этапе строительства стоит 24,3 млн тенге.

"Эмоции переполняют меня, за несколько дней буквально поменялась моя жизнь. Очень рад сейчас делиться новостью с родными и близкими. Я живу со своей мамой в арендном жилье. Скоро будем отмечать новоселье в собственной квартире. Теперь можно подумать и о создании семьи", - рассказывает мужчина.

У участников направления "Наурыз жұмыскер" есть шесть месяцев для поиска и покупки жилья. Максимальная сумма займа для регионов составляет 30 млн тенге, для Астаны и Алматы - 36 млн тенге.

В мегаполисах и областных центрах можно приобрести только первичное жилье. Вторичное жилье доступно для приобретения в моногородах и сельских населенных пунктах.

Всего в первые три дня приема заявок по направлению "Наурыз жұмыскер" Отбасы банк успешно принял 1094 заявки на сумму 31 млрд тенге.

Как правило участники "Наурыз жұмыскер" трудятся на крупнейших предприятиях, занимающихся строительством жилых домов, производством, передачей и распределением электроэнергии, производством автомобилей, добычей руды, производством продуктов нефтепереработки и газа.

Средний возраст - 31 год. Из 974 участников, которые прошли одобрение, 20% - это женщины. Средняя сумма займа, запрашиваемая у банка – 29 млн тенге.

Минимальный возраст участника программы - 19 лет, максимальный возраст – 62 года.

В банке напомнили, что прием заявок по направлению "Наурыз жұмыскер" будет длиться до момента завершения выделенного лимита финансирования. В 2025 году на реализацию нового направления Отбасы банк направляет 72 млрд тенге, получить доступные займы смогут 2 440 представителей рабочих профессий.