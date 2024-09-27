Первый вице-министр просвещения РК посетила область Абай

Первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Наталья Жумадильдаева совместно с заместителем акима области Жасуланом Сарсебаевым ознакомилась с текущим состоянием технического и профессионального образования в регионе. Основное внимание было уделено исполнению поручений Главы государства по дальнейшему развитию системы образования и повышению его качества, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодняшний день в области Абай функционирует 33 организации технического и профессионального образования. В частности, Высший колледж IT технологий готовит инженеров, операторов, техников и электромехаников для таких секторов, как сельское хозяйство, строительная индустрия и медицина. В колледже обучается около 800 студентов, 80% из которых получают образование по государственному образовательному заказу. Учебное заведение оснащено современными технологиями безопасности и экологическими решениями. Кроме того, здесь внедрены интеллектуальные системы отопления и освещения, используется солнечная энергия, реализовано двойное использование воды и раздельный сбор мусора, что стало возможным благодаря проектам студентов колледжа.

Во время встречи с коллективом Наталья Жумадильдаева подчеркнула важность государственных мер, направленных на развитие технического и профессионального образования.

"Главой государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В ответ на современные вызовы были разработаны новые подходы к развитию системы, включая профилирование колледжей в соответствии с экономикой региона, формирование колледжей-лидеров и внедрение эффективной системы управления колледжами. Рынок сегодня нуждается в профессионалах с необходимыми компетенциями и навыками. Важно уделить особое внимание повышению кадрового потенциала", — отметила первый вице-министр.

Кроме того, первый вице-министр посетила IT-школу-лицей №50 на 1200 мест, открывшуюся в этом году, которая ориентирована на углубленное изучение естественно-математических дисциплин, программирования, искусственного интеллекта и робототехники. Также она побывала в центре поддержки детей с аутизмом, который ежегодно оказывает помощь около 300 детям.

По итогам визита Наталья Жумадильдаева дала поручение усилить работу по подготовке кадров в рамках программы "1000 лидеров изменений в образовании", а также обеспечить безопасность детей и взаимодействие с родителями в рамках программы "Біртұтас тәрбие".