Первый вице-министр по ЧС освобождён от должности
Сегодня, 11:56
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Сегодня, 11:56Сегодня, 11:56
35Фото: пресс-служба правительства РК
Первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев освобождён от должности, передаёт BaigeNews.kz.
"Постановлением Правительства Республики Казахстан Кульшимбаев Ибрагим Даукесович освобожден от должности первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению", - сообщили в правительстве.
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