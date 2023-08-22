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Первый вице-министр по ЧС освобождён от должности

Сегодня, 11:56
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 11:56
Сегодня, 11:56
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Фото: пресс-служба правительства РК

Первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев освобождён от должности, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Кульшимбаев Ибрагим Даукесович освобожден от должности первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению", - сообщили в правительстве.

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