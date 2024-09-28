Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае

В Акмолинской области протестирован первый воздушный экскурсионный маршрут над курортом Бурабай, который прошел в рамках мероприятия "Aqmola Tourism Event" посвящённого Всемирному дню туризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Акмолинской области.

Пассажирами тестового полета стали министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Запуск первого воздушного экскурсионного маршрута над курортом Бурабай - это важный шаг в развитии аэротуризма в регионе", - отметили высокопоставленные чиновники.

Экскурсионный туристический полет будет осуществляться на вертолетах малой авиации, вместимостью до 3 пассажиров. С наступлением следующего туристического сезона все желающие могут воспользоваться данной услугой.