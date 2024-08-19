Первый в стране виртуальный детский сад запустят в Карагандинской области

Карагандинская область первая в стране запустит онлайн-платформу "Виртуальный детский сад SabiDamu". Это даст возможность родителям доступ к качественным методическим материалам, которые помогут в раннем развитии ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом стало известно на региональном августовском совещании педагогов.

В помощь родителям детей, которые не ходят в сады, разрабатывается веб-версия и мобильное приложение с видео, аудио, сказками, тестами, различными заданиями и материалами для воспитательной работы в зависимости от возраста.

"Эта платформа для детей, не посещающих детсады. Система будет генерировать различный контент для определённого возраста детей. Опыт, который наработан в детсадах, переведём в онлайн-формат. Также мы хотим автоматизировать работу логопедов, психологов. Родители смогут задавать вопросы", – рассказала руководитель компании "Орлеу" Фарида Акшолакова.

Виртуальный детский сад должен заработать с января следующего года.

В Карагандинской области работают 404 дошкольные организации, в них занимаются более 35 тысяч детей.