  • 8 Декабря, 04:36
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Первый в СНГ: в Алматы построят музей науки для детей

Музей построят базе бывшего торгового центра "Алмалы".

Сегодня, 04:25
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 04:25
Сегодня, 04:25
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Фото: акимат Алматы

В Алматы начнётся строительство первого в СНГ музея науки для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

На реализацию проекта (старт намечен в 2025 году) будет выделено 12,2 млрд тенге из городского бюджета. Его утвердили на сессии маслихата. Музей построят базе бывшего торгового центра "Алмалы".

Проект реализуется в партнёрстве с Science Museum Singapore, являющегося первым в мире музеем, посвящённым изучению роли творческого процесса в науке и искусстве и его влиянию на сознание общества. 
 
Одновременно с этим в Алматы активно решается проблема дефицита ученических мест. Благодаря строительству новых школ и пристроек за счёт местного бюджета к 2025 году дефицит снизится до 3-4 тысяч мест, сообщили в акимате.

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