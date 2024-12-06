Первый в СНГ музей науки для детей построят в Алматы
Партнёром казахстанцев выступит Science Museum Singapore.
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
102Фото: акимат Алматы
С 2025 года в Алматы на базе бывшего ТЦ "Алмалы" начнётся строительство первого в СНГ музея науки для детей в партнёрстве с Science Museum Singapore. На реализацию проекта будет выделено 12,2 миллиарда тенге из городского бюджета, передаёт BaigeNews.kz.
Science Museum Singapore является первым в мире музеем, посвященныv изучению роли творческого процесса в науке и искусстве и его влиянию на сознание общества.
Одновременно с этим в Алматы активно решается проблема дефицита ученических мест. Благодаря строительству новых школ и пристроек за сч`т местного бюджета, к 2025 году дефицит снизится до 3-4 тысяч мест.
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