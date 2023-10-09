Первый в республике Центр помощи семье открыли в Караганде

Первый в республике Центр помощи семье по борьбе с бытовым насилием открылся в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам замначальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулова, идея центра заключается в том, чтобы оказать жертвам бытового насилия не только правовую, но и социальную, психологическую помощь.

"Центр работает по принципу одного окна. Здесь можно получить помощь полиции, юристов, психолога, судебного исполнителя, теолога и волонтеров. Также есть медиатор, представители кризисных центров", – сказал Исмагулов.

По информации МВД, экспериментально был создан женский полицейский участок. В него вошли следователь, инспекторы ювенальной и миграционной полиции, оперуполномоченный по борьбе с наркопреступностью, представитель службы пробации и др.

Центр оборудован всем необходимым. Чтобы сотрудники имели доступ к оперативной информации, подключен к ведомственным базам правоохранительных органов.

Самое главное в работе центра, как отметили в полиции – это то, что он должен стать мостом непрерывного взаимодействия гражданского общества, местных исполнительных органов и полиции.

В социальном блоке предусмотрен большой круг вопросов. Здесь работают специалисты по инклюзии, опеки и попечительства. Можно получить помощь психолога. Есть даже финансовый консультант, который расскажет о грамотном распределении семейного бюджета и как не попасться на уловки интернет-мошенников., подчеркивают инициаторы проекта.

Центр помощи семье находится по адресу: улица Таттимбета, 709. Центр возглавила Гульбану Сатпаева, которая много лет работает старшим инспектором по защите женщин от насилия.



