Мост начали строить в середине апреля этого года между селом Козыревка района Беимбетам Майлина и поселком Октябрьский (пригород Лисаковска), расположенных в Костнайской области. Полноценного моста в этом месте не было никогда. Людей спасала насыпная дамба, которую во время паводков регулярно смывало, ведь дамба была рассчитана на минимальный сброс воды - 20 куб/сек. Заново отсыпало ее после почти ежегодных смывов местное частное предприятие - КБРУ, принадлежащее АО "Алюминий Казахстана". Но после апрельского паводка прошлого года дамба разрушилась почти полностью. А спустя четыре месяца произошла трагедия - при переходе через полуразрушенную насыпь упал в реку и утонул 8-летний ребенок. Недавно власти сообщили, что вместо дамбы между двумя поселками впервые появится полноценный мост. Подробнее, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В акимате поселка Октябрьский нам пояснили, что дамба между Октябрьском и Козыревкой никогда не значилась в проекте, даже во время СССР. Ее самовольно соорудили для удобства жителей Козыревки и еще нескольких поселков (Ново-Ильиновка, Богородск, станция Тобол), расположенных в 10-15 км от Октябрьского. Ближе всего к Октябрьскому село Козыревка - всего в 2 км, которые нужно идти как раз по дамбе. Козыревцы ходят в соседний поселок ежедневно, так как в их селе давно нет ни школы, ни детских садов, ни аптек, ни магазинов. В селе всего 36 дворов, живет около 50 семей, но есть маленькие и дети и школьники, которые всегда ходили в сады и школы Октябрьского по дамбе.

Но в апреле прошлого года в Костанайской области произошел крупнейший за последние 20 лет паводок. Уровень воды в нескольких реках поднялся на 50-60 сантиметров. В одном из самых больших водохранилищах региона - Каратамарском, расположенном рядом с городом горняков Рудным - сброс воды достиг исторического максимуму - более 3500 куб/сек. От водной стихии пострадало сразу несколько мостов в регионе, насыпную дамбу между Октябрьским и Козыревкой, не рассчитанную на такой огромный объем воды, снесло одной из первых. Когда пик паводка прошел и уровень воды начал снижаться, жители Козыревки начали ходить в Октябрьский по камням.

"Так было всегда, - рассказала жительница Козыревки Светлана Бардош. - И при меньших паводках, когда дамбу сносило, оставались какие-то разрушенные элементы - бетонные остатки. Земля, люди подсыпали камней и начинали ходить пешком, либо плавать на лодках в соседней Октярьский".

По словам других жителей Козыревки, это всегда был самый кратчайший и жизненно необходимый для них путь - сходить в магазин за хлебом, попасть в аптеку, поэтому, как только вода спадала, никто не боялся идти по камням. Но в середине августа прошлого года случилась трагедия. Житель Октябрьского переходил через полуразрушенную дамбу со своим 8-летним сыном. Но течение оказалось такой силы, что мужчину и мальчика снесло. Мужчина смог выплыть, а мальчик унесло. Его искали несколько дней, ребенок утонул.

Трагедия привела к большому шуму и даже небольшому разладу между акимами района Беимбетма Майлина, к которому относится село Козыревка и акимом Лисаковска, в которому относится поселок Октябрьский. Сначала власти объявили, что между двумя населенными пунктами возведут другую дамбу с большей пропускной способность воды - с 20-25 куб/сек до 30-40 куб/сек. В начале лета 2024 года на старой разрушенной дамбе даже начались строительные работы, но через пару недель все свернулось.

В декабре прошлого года аким Лисаковска Абай Ибраев на брифинге с жителями рассказал, что "этого сообщения не будет вообще". Он пояснил, что переправу между Октябрьским и Козыревкой полностью снесут, чтобы ни жители, ни школьники не подвергали себя риску. Однако сообщение акима вызвало сильные возмущения у жителей Козыревки. Они рассказывали, что их дети не смогут посещать сады и школы, а взрослые - добираться на работу. Власти обещали, что организуют школьный автобус, для развоза козыревских детей, но как быть с аптеками и магазинами, которые есть только в Октябрьском - не уточняли. В итоге школьный автобус так и не появился.

На другом брифинге в конце прошлого года аким района Беимбета Майлина Кайсар Муржакупов сообщил, что дамбу сносить никто не собирается. Он пояснил, что дамбу, действительно, планировали восстановить и даже заключили договор с местным подрядчиком ТОО "Тобол Жолдары" на проведение среднего ремонта водопропускных труб.

"Но позже поступил прогноз, в том числе, и от метеороголов Российской Федерации о том, что весной этого года паводок повторится, - прокомментировали в ЧС района Беимбета Майлина. - Ожидалось, что сброс воды вновь дойдет почти до 2000 куб/сек, а новая дамба была рассчитана на гораздо меньший объем воды, поэтому работы свернули".

Власти посчитали нецелесообразным строить дамбу, которая не выдержит нового паводка и, по их словам, сэкономили бюджетные средства. С конца прошлого года переправа между Октябрьский и Козыревкой была в опасном состоянии. Дамбу заново отсыпали, установили табличку, что она предназначена только для пешего перехода, но машины все равно ездили.

В начале апреле этого года стало известно, что на месте дамбы, вызвавшей столько возмущений у жителей и споров у властей, наконец появится настоящий мост.

"Это будет первый металлический мост в Костанайской области, - пояснил аким Новоильиновского сельского округа района Беимбета Майлина Азамат Калакпасов. - Его везут в разобранном виде на 16 фурах из южных регионов. Здесь на месте будут собирать наши подрядчики. Мост будет строиться над рекой, установят его на сваях. Сейчас между поселком Октябрьский и селом Козыревки идут подготовительные работы. Когда они закончатся, начнут изучат берег и дно реки, потому что местность у нас скалистая, а при возведении свай главной - не наткнуться на скалы, чтобы сооружение было прочным. Уже боюсь загадывать, учитывая прошлую ситуацию с дамбой, но к сентябрю-октябрю мост должны возвести.

Жители Козыревки подтвердили, что подготовительные работы между двумя населенными пунктами начались в середине апреля.

"Возят землю, работают трактора и экскаваторы, - рассказал житель Козыревки Николай Емельянов. - Новый мост прокладывают рядом со старой дамбой, ближе к железнодорожному мосту и чуть выше по течению реки. Как нам сказали строители, такой будет только у нас во всей области".

Жители Козыревки также сообщили, что насыпную дамбу, несмотря на то, что сильного паводка, который прогнозировали в этом году, не случилось, снова снесло. В одном месте насыпь полностью прорвало и вода бурлит со всей силой. Ни ездить, ни ходить теперь здесь нельзя, поэтому пока жители ходят в обход - через железнодорожный мост, что в 5-7 километрах от дамбы. Но деваться им пока некуда.

"Поэтому ждем не дождемся нового моста, - говорит еще одна жительница Козыревки Наталья Логинова. - Для детей власти организовали подвоз, а мы взрослые добираемся до Октябрьского кто как может. Но в основном пешком через железнодорожный мост, а это часам два туда и обратно. Но без продуктов и лекарств сидеть же не будешь, а магазины и аптеки у нас только в Октябрьском".

"Длина моста будет более 200 метров, грузоподъемность около 40 тонн, - сообщил районный аким. - Как нам пояснили, за счет разборной конструкции моста, построить его будет гораздо дешевле и быстрее. Если бы здесь строили обычный мост, то ушло бы года 2-3, а мы планируем возвести за 6-7 месяцев, а у наших жителей столько времени нет".

Власти района Беимбета Майлина уточнили, что новый мост строится за счет средств областного бюджета, но контролирует его возведение департамент по ЧС. Тендер на строительство гидросооружения выиграло местное ТОО "Элитпластстрой".

В акимате района пояснили, что после прошлогоднего паводка власти приняли решение восстановить несколько гидросооружений в тех регионах, где их снесло большой водой, в том числе, и в Костанайской области.

Фото и видео автора.