Первый в мире сверхтонкий тонкий втрое складывающийся смартфон разработан Huawei

Компания Huawei разработала первый в мире складывающийся втрое смартфон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ithome.com.

Новинка Mate XT - всего 3,6 миллиметра в разложенном виде, при это первый в мире серийный девайс с тремя экранами, выполненный в формате "раскладушки". Он способен заменить несколько гаджетов: смартфон, компактный и большой планшет.

"Huawei Mate XT - это то, о чем другие думали, но не смогли сделать. За 5 лет упорства и инвестиций научная фантастика стала реальностью", - заявил председатель совета директоров компании Юй Чэндун.

"Питает" смартфон самая тонкая в мире кремниевая батарея с толщиной всего 1,9 миллиметров, емкостью 5600 мАч. Гаджет поддерживает быструю зарядку на 66 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Продажи новинки стартуют 20 сентября.