Первый в мире сверхтонкий тонкий втрое складывающийся смартфон разработан Huawei
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Компания Huawei разработала первый в мире складывающийся втрое смартфон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ithome.com.
Новинка Mate XT - всего 3,6 миллиметра в разложенном виде, при это первый в мире серийный девайс с тремя экранами, выполненный в формате "раскладушки". Он способен заменить несколько гаджетов: смартфон, компактный и большой планшет.
"Huawei Mate XT - это то, о чем другие думали, но не смогли сделать. За 5 лет упорства и инвестиций научная фантастика стала реальностью", - заявил председатель совета директоров компании Юй Чэндун.
"Питает" смартфон самая тонкая в мире кремниевая батарея с толщиной всего 1,9 миллиметров, емкостью 5600 мАч. Гаджет поддерживает быструю зарядку на 66 Вт и беспроводную на 50 Вт.
Продажи новинки стартуют 20 сентября.
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